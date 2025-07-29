شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فئات لتذاكر حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين فى دورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة "تذكرتى" الإلكترونية تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم الجمعة 1 أغسطس ، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات للجميع، متاحه للجميع، ويقام الحفل فى منطقة "يو أرينا التى تقام فى الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس.

ويحيى النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما فى ساحة "U-ARENA" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس المقبل، وخلال الحفل يغني الهضبة باقة من أغانيه، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد "ابتدينا".

أغانى ألبوم عمرو دياب الجديد

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

نجوم مهرجان العلمين الدورة الثالثة

ويحيى نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، الدورة الثالثة من مهرجان العلمين وهم عمرو دياب، والكينج محمد منير و أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، و رامى جمال و مروان بابلو، ليجي سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.