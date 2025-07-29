شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ونانسى عجرم يحييان حفلاً غنائيًا فى لبنان.. 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم راغب علامة والنجمة نانسى عجرم، حفلاً غنائيًا، فى لبنان يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

من ناحية أخرى ردت زوجة المطرب راغب علامة على شائعة انفصالها عن زوجها والتي تم تداولها مؤخراً عبر السوشيال ميديا من خلال رسالة غير مباشرة عبر الاستورى الخاص بها على حسابها فى إنستجرام بنشر صورته وكتبت: "ملكى".

وكان المطرب راغب علامة محور الحديث والتريندات فى الأيام الأخيرة بعد بيان نقابة المهن الموسيقية الذى قرر إيقافه لحين التحقيق معه بسبب ما بدر على المسرح فى أحد حفلاته بالساحل الشمالى.

وأبدى الفنان راغب علامة استغرابه من تضخيم ما حدث فى حفله الأخير قائلًا: أنا شايف الموضوع خد أكبر من حجمه، وصراحة أنا لا أري أن تفاعل الجمهور مع المطربين يعد شيء مُشين أو مُعيب، وقُبلة الفتاة كانت قُبلة عفوية، لا تستحق كل هذا الجدل الذي حدث خصوصا مع فنان بحجمى.