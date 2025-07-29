شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد الجندى ينافس فى صيف 2025 بفيلمى الشاطر وروكى الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفنى السينمائى يعيشها المخرج أحمد الجندى، حيث يشارك في موسم صيف 2025 السينمائى بفيلمين دفعة واحدة، حيث يعد أحمد الجندى أحد ابرز مخرجى الكوميديا فى مصر والوطن العربى، اذ يعرض للجندى حاليا فيلم الشاطر للنجم أمير كرارة ، والذى انطلق عرضه يوم 16 يوليو الجارى وحقق ايرادات اقتربت من 44 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات.

الشاطر

ويشارك في بطولة فيلم الشاطر بجانب أمير كرارة، كلا من هنا الزاهد، مصضطفى غريب، عادل كرم، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد القس والمخرج معتز التونى، والفيلم وإنتاج شركة سينرجى بلس، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن كوميدي.

روكى الغلابة

كما يقدم المخرج أحمد الجندى فيلم روكى الغلابة بطولة النجمة دينا سمير غانم، ومقرر طرحه في العرض يوم الأربعاء المقبل 30 يوليو الجارى، ويشارك في بطولته كلا من محمد ممدوح، محمد ثروت، أحمد طلعت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، الطفلة كايلا رامى رضوان وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.

فيلم روكي الغلابة تدور أحداثه حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.

