رئيس الأوبرا ينعى شقيق المخرج خالد جلال

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية على التقدم ببالغ الحزن والأسى، ونعي الأستاذ حسن جلال، شقيق المخرج المسرحي الكبير خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي الذي وافته المنية مساء اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 بعد صراع مع المرض، ودعا الدكتور علاء عبد السلام الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

هذا ورحل اليوم حسن شقيق المخرج خالد جلال، وستقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر غدا الثلاثاء.

خالد جلال هو مخرج مسرحي كبير، له العديد من الأعمال الناجحة، ويلقب بـ"الجواهرجي"، حيث يمتلك عينا ثاقبة يكتشف بها نجوم المستقبل وذلك من خلال إدارته لمركز الإبداع الفني بالقاهرة، لنجد أن معظم النجوم الموجودة الآن على الساحة الفنية هم من اكتشاف خالد جلال.

وحصل خالد جلال على منحة فى الإخراج المسرحي فى شبابه وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية فى الغرب، وعندما قرر العودة عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 عاما، وحصل المخرج خالد جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية.