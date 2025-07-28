شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس نجوم مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع مسلسل كتالوج بطولة النجم محمد فراج والنجمة ريهام عبد الغفور، عن صور جديدة من كواليس المسلسل، الذى لاقى نجاحا كبيراً منذ طرحه على منصة نتفيلكس، من إخراج وليد الحلفاوى، وتأليف ايمن وتار، وإنتاج أحمد الجناينى ماجيك بينز، حيث تضمنت الصور كواليس ممتعة مع الممثلين بعضهم البعض.



محمد فراج

كتالوج

مسلسل "كتالوج" دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، حول رجل يجد نفسه فجأة مسئولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التى كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

أبطال مسلسل كتالوج

مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.



