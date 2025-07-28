شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل فيلم بيج رامى لرامز جلال قبل عرضه فى نهاية الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجم رامز جلال عرض فيلمه الجديد "بيج رامي" والذى انتهى من تصويره مؤخراً، حيث سيتم طرحه في السينمات في نهاية موسم الصيف الحالي، وهو فيلم يدور في إطار كوميدي غير تقليدي كعادة رامز جلال.

قصة فيلم بيج رامي لـرامز جلال

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين شخصيتي رامز جلال وبسمة بوسيل، وسط مواقف كوميدية وصراعات طريفة تنشأ بينهما وتضع العلاقة في اختبارات متتالية، هذه القصة تُعد محورًا رئيسيًا للأحداث.

أبطال فيلم بيج رامي لـرامز جلال

فيلم بيج رامي من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى غير تقليدي كعادة أفلام رامز جلال.

أخر أفلام رامز جلال

"أخي فوق الشجرة" الذي تم عرضه في يناير 2023، وشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.