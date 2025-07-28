شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يبدأ تصوير مشاهده فى فيلم الست.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ النجم ماجد المصرى تصوير مشاهده الأولى في فيلم الست لما مع النجمة يسرا والذى يتواصل تصويره حالياً، حيث التحق المصري بأسرة العمل لتجسيد شخصية زوج يسرا ويواجهان العديد من المواقف خلال حياتهما.

فيلم الست لما من بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفى، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مى حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول عدد من قضايا المرأة.

تجسد في فيلم "الست لما" شخصية دينا الكردي هي إعلامية مؤثرة في الأربعينيات، شخصية صارمة وعقلانية، ملامحها قوية، ونظراتها حادة. تُدير مركز صوت المرأة، وتقود النضال النسوي بحزم. تؤمن بقدرة المرأة على التغيير، لكنها تعانى من صدمة خفية تترك أثرها على علاقتها بالرجال.

أما ياسمين رئيس فتلعب شخصية وفاء، فتاة في منتصف العشرينيات، وهى شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة من نفسها لكنها تتعرض لتحرش وحشى داخل سيارة أوبر ما يهز عالمها وتعانى من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.

فيما تظهر درة بشخصية "فاطمة" في الأربعينات من عمرها، امرأة طيبة، جميلة، نشأت في ملجأ أيتام، تحلم بأن تصبح أما، لكن حلمها يتحول إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أناني.. تسرد قصتها أمام الجميع، لتكشف عمق المأساة التي تعيشها نساء كثيرات.

ماجد المصرى يستمر فى تواجده السينمائى القوى خلال الفترة الأخيرة، حيث يعمل حالياً على تصوير فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" حيث يشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، وتدور أحداثه فى اطار رومانسى اجتماعى، كما ينتظر عرض فيلم "الغربان" مع عمرو سعد.



ماجد المصرى مع ندى ورنا السبكي