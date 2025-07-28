ميادة الحناوي ونور مهنا في ليلة طربية حلبية ضمن فعاليات مهرجان جرش 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 08:25 مساءً - في مشهد يعيد إحياء الفن الطربي الأصيل، تعود أسطورة الغناء العربي ميادة الحناوي، والفنان نور مهنا لإحياء أولى مشاركاتهما، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لهذا العام.

مطربة الجيل "ميادة الحناوي" لأول مرة في مهرجان جرش

الفنانة ميادة الحناوي- الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان

بشوق السنين جاءت مطربة الجيل ميادةالحناوي حاملةً سلال الغناء الراقي لتملأ فضاء المسرح الجنوبي شجناً في أولى مشاركاتها بمهرجان جرش بمساعدة الفرقة الموسيقية الأردنية بقيادة المايسترو الدكتور هيثم سكرية.

وبحضور وزير الثقافة مصطفى الرواشدة والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين المصريين والفنان خالد زكي، حيت الفنانة ميادةالحناوي، الجمهور ورحبت بالوفود المصرية التي تزور الأردن.

الفنان أشرف ذكري من حضور حفل الفنانة ميادة الحناوي - الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان

وبدأت الحفل بأغنية "هي الليالي كده" كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي وألحان عمارالشريعي.

ثم غنت "مهما يحاولوا يطفوا الشمس" والتي تقول بعض كلماتها: "مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يزيدوا.. مهما يقولوا مهما يعيدوا، إنت في قلبي إنت وبس". وهي من كلمات الشاعر عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي.

ومع نغمات العود استهلت ميادةالحناوي وتألقت بغناء الأغنية الشهيرة "الحب إللي كان" التي جاءت من كلمات وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

وأكدت ميادة الحناوي أن ذائقة الجمهور لا تزال بخير.. فقدمت أغنية "أنا بعشقك" كلمات وألحان بليغ حمدي. ونالت في الختام التكريم من وزير الثقافة مصطفى الرواشدة والمدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي.

حضور كبير بحفل ميادةالحناوي ونور مهنا- الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان



يمكنك قراءة.. "ليلة أردنية خالصة: عيسى السقار يُثبت سحر الأغنية الشعبية في جرش 2025"

نور مهنا يتألق في أول ظهور له بمهرجان جرش

ومن ميادة الحناوي إلى المطرب الحلبي أيضاً نور مهنا الذي يُشارك لأول مرة في مهرجان جرش. حيث عزفت الفرقة الموسيقية بقيادة مجدي شريدة مقطوعة أغنية قارئة الفنجان للعندليب عبدالحليم حافظ وألحان محمدالموجي.

الفنان نور مهنا- الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان



أطل نور مهنا وقدم أولاً أغنية "يا عود سمعنا خلي الليل يطول". وكسب إعجاب الجمهور المتعطش للطرب الأصيل. فامتلأ الفضاء بالآهات ويا عين يا ليل.

وحيا نور مهنا الأردن وأبناء فلسطين العظيمة ثم انطلق بأغنية (لعل وعسى) كلمات عيسى أيوب وألحان عصام رجي. ومع نغمات آلة القانون كان موال: (رأيت مليحة كالغصن مالت) تبعها بأغنية (ابعثلي جواب( التي طالما تغني بها المطرب الراحل صباح فخري.

تبعها بأغنية (الزمن ضيع حبيبي). كما قدم نور مهنا بعد وصلة عزف على آلة الكمنجة أغنية "ربة الوجه الصبوحي".

الفنان نور مهنا- الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان



يُذكر أنه انطلقت فعاليات الدورة (39) لـ مهرجان جرش للثقافة والفنون يوم الأربعاء 23 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتحمل هذا العام شعار"هنا الأردن.. ومجده مستمر".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».