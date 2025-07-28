ماجد المصري في أول ظهور بكواليس فيلم الست لما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 08:25 مساءً - بدأ الفنان ماجد المصري تصوير مشاهده الأولى في فيلم "الست لما" بطولة الفنانة يسرا والذى يتواصل تصويره حالياً، حيث التحق المصري بأسرة العمل أمس الأحد 27 يوليو، وذلك بعد أسابيع من الشكوك حول مشاركته في الفيلم لا سيما وأنه أكد في أكثر من مناسبة عدم مشاركته في العمل، خاصة أنه تم عرضه عليه منذ فترة قبل بدء تصويره مؤخراً.

ماجد المصري ضيف شرف "الست لما"

تأتي مشاركة ماجد المصري في فيلم "الست لما" كضيف شرف، حيث يُجسد دور زوج يسرا التي تعمل مذيعة تلفزيونية وسيكون ظهوره خلال عددٍ قليل جداً من المشاهد، إذ اتفق مع المنتج محمد السبكي على ذلك، خاصة أنه مرتبط بأكثر من عمل جديد في الوقت الحالي أبرزها فيلم "السلم والثعبان – لعب عيال" الذي قارب على الانتهاء من تصويره.

ماجد المصري في أول يوم تصوير فيلم الست لما - الصورة من الشركة المنتجة



فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمد أنور، كريم عفيفى، محمودالبزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجدالمصري، حمدي الميرغني، رحاب الجمل وآخرون، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبوغريب وإنتاج ندى ورناالسبكي.

شخصيات بطلات فيلم "الست لما"

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة، حيث تجسد يسرا، شخصية "دينا الكردي" وهي إعلامية مؤثرة، وتتميز شخصيتها بالصرامة والعقلانية، ملامحها قوية، ونظراتها حادة. تُدير مركز صوت المرأة، وتقود النضال النسوي بحزم. تؤمن بقدرة المرأة على التغيير، لكنها تعانى من صدمة خفية تترك أثرها على علاقتها بالرجال.

أما ياسمين رئيس فتلعب شخصية وفاء، فتاة في منتصف العشرينيات، وهى شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة من نفسها لكنها تتعرض لتحرش وحشى داخل سيارة أوبر ما يهز عالمها وتعانى من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.

View this post on Instagram A post shared by Elsobkynada (@elsobkynada)



فيما تظهر درة بشخصية "فاطمة" في الأربعينيات من عمرها، امرأة طيبة، جميلة، نشأت في ملجأ أيتام. تحلم بأن تصبح أماً، لكن حلمها يتحول إلى كابوس بسبب زواجها من رجل أناني. تسرد قصتها أمام الجميع، لتكشف عمق المأساة التي تعيشها نساء كثيرات".

تواجد سينمائي قوي للفنان ماجد المصري

ماجدالمصري يستمر في تواجده السينمائي القوي خلال الفترة الأخيرة، حيث يعمل حالياً على تصوير فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" والذي يُشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، وآية سليم، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى، كما ينتظر عرض فيلم "الغربان" والذي يشارك بطولته بجانب الفنان عمرو سعد.



