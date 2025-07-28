لبنان توّدع زياد الرحباني في جنازة استثنائية وظهور حزين ومؤثر لـ فيروز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 08:25 مساءً - شيّع الشعب اللبناني، اليوم الإثنين 28 يوليو، بأسى عميق جثمان الفنان والموسيقار زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا أول أمس السبت عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكان وداع الرحباني عبر مراسم استثنائية، تحمل عبارات الوفاء لأحد رموز الفن اللبناني الحديث، ومشهدًا إنسانياً عميقا عبر ظهور نادر وحضور غامر لوالدته السيدة فيروز، مع تفاعل شعبي واسع من عشاقه ونجوم الفن.

تجمهر الآلاف أما المستشفى في انتظار جثمان زياد الرحباني

انطلق المشهد من أمام مستشفى خوري في منطقة الحمرا ببيروت، حيث تجمهر الآلاف من جمهور ومحبي زياد الرحباني منذ الصباح الباكر منتظرين خروج جثمانه وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، حاملين الورود وصوره الموقعة منه، مع ارتفاع إيقاع أغانيه والتي تم تشغيلها عبر مكبر صوت، مع زغاريد إضافة إلى نثر الأرز على نعشه، في وداع يليق بفنه لتسيطر حالة مزجت بين الحزن والمحبة الكبيرة للراحل.

وداع يليق بفنّه.. الآلاف يشيّعون #زياد_الرحباني في موكب مهيب بالزغاريد والورود pic.twitter.com/MWFvOIhWij — مجلة سيدتي (@sayidatynet) July 28, 2025

سجّل المشهد لحظة مؤثرة حين حضرت إلى كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة" بكفيا، السيدة فيروز، والدته وأيقونة الطرب العربي، في أول ظهور علني لها منذ سنوات، مرتدية الأسود ونظارة شمسية، إلى جانب ابنتها ريما الرحباني، للدخول إلى الكنيسة وإلقاء النظرة الأخيرة على نجلها وأداء الصلاة عليه واستمرت بجوار النعش أكثر من نصف ساعة، في لحظة وداع مؤثرة جمعت الحزن والفخر بصمت مؤثر.

الكنيسة تتزين بأكاليل الورود لاستقبال المعزيين

تزينت الكنيسة بأكاليل الورود استعدادًا لمراسم جنازة زياد الرحباني، وتقدّمت هدى حداد، شقيقة فيروز، الصف الأمامي داخل الكنيسة، جنبًا إلى جنب مع أفراد العائلة أسامة وغدي ومروان وغسان الرحباني، لاستقبال جثمان زياد قبل الصلاة عليه، وذلك في حضور حبيبته الفنانة كارمن لبس التي تواجدت في الكنيسة مبكراً، كما حرص على الحضور أيضاً مارسيل خليفة وطلال حيدر ضمن صفوف الفنانين.

كما شهدت مراسم جنازة الراحل زياد الرحباني، دخول الفنانة كارمن لبس في نوبة من البكاء، مودعه رفيق مشوارها وحبيبها زياد الرحباني، حيث ارتمت على النعش وانهارت من البكاء، لما لا وهي الحبيبة التي لطالما صرحت بأنه كان حبها الوحيد في حياتها، فثمة علاقة عاطفية ربطت بين كارمن لبس وزياد الرحباني على مدى 15 عامًا تقريبًا بعد انفصاله عن زوجته دلال كرم.

أبرز نجوم الفن في وداع زياد الرحباني وماجدة الرومي تقبل يد فيروز

مع بدء قداس الجنازة في الرابعة عصراً، بدأ نجوم الغناء اللبنانيين في التوافد على الكنيسة لتقديم واجب العزاء للسيدة فيزوز ودعمها في هذه اللحظات الصعبة، ومن أبرز الحضور الفنان راغب علامة، الفنانة كارول سماحة، الفنانة نجوى كرم، الشاعر طلال حيدر، الفنانة هيفاء وهبي، الفنانة هبة طوجي، الفنانة رولا حمادة، إيلي صعب،ميريام فارس، ماجدة الرومي التي سقطت أمام فيروز وقبلت يدها والدموع تنزف من عيناها، كما حضرت أيضاً لطيفة التي لم تتمالك نفسها من البكاء.

⚫️ نجوى كرم، مارسيل خليفة، راغب علامة، هيفاء وهبي، هبة طوجي، رولا حمادة، ايلي صعب، الشاعر طلال حيدر و غيرهم حضروا جنازة الراحل زياد الرحباني pic.twitter.com/K4Z3euv38B — ET بالعربي (@ETbilArabi) July 28, 2025

وكشف شهود عيان أن دفن جثمان زياد الرحباني، سيتم في مقبرة خاصة أعدت في وقت سابق للسيدة فيروز، وهي مقبرة خاصة بها ومدون عليها اسمها وبنيت من الحجر الصخري، بحيث سيتم نقل جثمان الراحل الفنان زياد الرحباني إلى هناك وليس إلى مدافن عائلة الرحباني، على أن تستمر الأسرة في تقبل العزاء حتى الساعة 6 مساء اليوم، وغداً في صالون كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة"، من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساءً.

تفاصيل وفاة زياد الرحباني

زياد الرحباني رحل عن عالمنا صباح أول أمس السبت الموافق 26 يوليو عن عمر يناهز الـ 69 عاما؛ وأصدرت إدارة مستشفى خوري الكائن في منطقة الحمرا في بيروت بياناً رسمياً حول وفاة الفنان العبقري زياد الرحباني حيث كان يخضع للعلاج، وقد أعلنت إدارة المستشفى في بيانها الذي نشره الحساب الرسمي للمستشفى عبر "إنستغرام" أنه فارق الحياة اليوم بتاريخ 26 يوليو 2025 عند الساعة التاسعة صباحاً.

يُعدّ زياد الرحباني ظاهرة استثنائية ونادرة في الفن وظاهرة فريدة في التجربة الرحبانية من خلال الفن المتفرد الذي قدمه بأعماله الغنائية والموسيقية والمسرحية طيلة مشواره الفني العظيم، وقد شكلت وفاته صدمة لكل محبيه وجمهوره في العالم العربي الذي لم يكن على اطلاع مسبق بأنه يمرّ بمحنة صحية صعبة أدت لوفاته، وكانت والدته السيدة فيروز تصفه بالعبقري.

