سامو زين يكشف عن أحدث أغانيه باب وخبط... وتطرح في هذا الموعد 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 08:25 مساءً - بعد فترة غياب، يعود المطرب سامو زين للساحة الغنائية بأغنية جديدة تحمل اسم "باب وخبط"، والمقرر طرحها يوم 30 يوليو من الشهر الجاري، عبر قناته الرسمية بموقع الـ"يوتيوب"، وكل المنصات الموسيقية المختلفة. هكذا ظهر سامو زين على الملصق الدعائي لأحدث أغانيه "باب وخبط" ومع بدء العد التنازلي لطرحها، بدأ سامو زين الترويج للأغنية، من خلال نشر الملصق الدعائي لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، والذي ظهر عليه وهو يرتدي نظارة وملابس ذات ألوان مبهجة، هذا الأمر يشير إلى أننا أمام أغنية تتماشى أجواؤها مع فصل الصيف، واكتفى سامو في تعليقه بالكشف عن موعد طرحها؛ إذ علق قائلاً: "30/7".

سامو زين يطرح ميني ألبوم جديداً ويعيد إحياء "أيام في بعادنا فاتوا" بعد 15 عاماً وفي وقت سابق، أكد الفنان سامو زين في تصريحات تلفزيونية، أنه قرر إطلاق ميني ألبوم يضم أربع أغانٍ فقط خلال موسم الصيف، وذلك حرصاً منه على تلبية رغبات جمهوره، وأوضح أنه يفضل التواجد بأعمال فنية قوية وذات قيمة، وليس بهدف الظهور فقط، مشيراً إلى أن الألبوم يتضمن أغنية تنتمي إلى اللون الدرامي.

وفي مفاجأة لجمهوره، أعلن سامو زين عن عزمه تصوير فيديو كليب لأغنيته الشهيرة "أيام في بعادنا فاتوا"، بعد مرور 15 عاماً على إصدارها، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع تميم. أغانٍ سابقة وطرح سامو زين العام الماضي عدداً من الأغاني الناجحة، من بينها أغنيته "بصي بصة"، من كلمات وألحان وتوزيع حسون، والتي لاقت رواجاً كبيراً، كما طرح أيضاً أغنيته "القبول نعمة"، من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم.





