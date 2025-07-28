شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى لفيلم Avatar: Fire and Ash قبل عرضه فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على فيلم الفنتازيا والخيال Avatar: Fire and Ash للمخرج جيمس كاميرون عن اللقطات الاولي من العمل المقرر عرضه في 19 ديسمبر المقبل في صالات السينما العالمية.

وسبق وحذر المخرج العالمى جيمس كاميرون المعجبين من أن فيلم Avatar: Fire And Ash القادم قد لا يكون ما يتوقعونه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

فى حديث كاميرون عن الجزء الثالث من سلسلة Avatar، في مقابلة مع مجلة Empire، قال كاميرون إن هدفه ليس تكرار ما تم فعله فى الفيلمين السابقين لكن بدلاً من ذلك اتخاذ "اختيارات شجاعة" قد لا تكون متوقعة بالضرورة.

وصرح كاميرون قائلا: "إذا لم تتخذ خيارات شجاعة، فأنت تهدر وقت وأموال الجميع، وهذا وحده لا يكفي لخلق النجاح، لكنه ضروري، عليك أن تكسر القالب في كل مرة".

كشف كاميرون أيضًا أن الجمهور يمكن أن يتطلع إلى مواقف مختلفة ومثيرة، مشيرًا إلى أنه فى حين قد يتم نقلهم إلى "أماكن لن يتوقعوها"، فإن هذه الأماكن "ستكون مستحقة".