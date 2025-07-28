شكرا لقرائتكم خبر عن برومو تشويقى لـ مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".. سبع حكايات ومفاجآت غير متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" البرومو الرسمى الأول للعمل، تمهيدًا لعرضه خلال شهر أغسطس المقبل على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It، وسط تفاعل واسع من الجمهور، خاصة مع أجواء الغموض والإثارة التى سيطرت على المشاهد، وجعلت كثيرين يتساءلون عن طبيعة الحكايات التى يضمها المسلسل.

وظهر في البرومو عدد من النجوم المشاركين في الحكايات المختلفة، من بينهم أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تارا عماد، مريم الجندي، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، وغيرهم من الوجوه الشابة التي تتصدر بطولة القصص السبعة، والتي تدور كل منها في خمس حلقات بفريق عمل مختلف.

وتميز البرومو بجملة لافتة تلخص أجواء العمل وتنسجم مع عنوانه:"في حاجات بتبان واضحة.. بس الحقيقة غير اللي انت شايفها خالص"، في إشارة إلى أن كل حكاية تحمل في طياتها مفاجآت وتفاصيل قد تقلب الظاهر إلى نقيضه، وهو ما يقدمه المسلسل من خلال قالب درامي نفسي مشوّق".

ويضم "ما تراه، ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة طاقم تمثيل مختلف، في تجربة درامية متنوعة ومن إنتاج كريم أبوذكري.

وقد انتهى صناع العمل بالفعل من تصوير حكايتين هما: "فلاش باك" و*"بتوقيت 28"، بينما تتواصل حاليًا عمليات تصوير الحكايتين "Just You" و"هند"*. كما انضمت الحكاية الخامسة "ديجافو" مؤخرًا إلى جدول التصوير، في حين يُنتظر الإعلان قريبًا عن تفاصيل الحكاية السادسة بعنوان "الوكيل".

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت مؤخرًا البوستر الرسمي للمسلسل، بالتزامن مع عرضه عبر قناة DMC ومنصة Watch It، ولاقي البوستر تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما يحمله من أجواء غامضة تتماشى مع فكرة العمل، والذي يراهن على نخبة من النجوم الشباب في التمثيل والإخراج والكتابة، ما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة خلال موسم أغسطس.