21 عاما على فيلم "عريس من جهة أمنية".. كوميدية باقية على مر السنين

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الاثنين، 21 عاما على فيلم "عريس من جهة أمنية"، حيث عرض لأول مرة فى 28 يوليو 2004، وحقق نجاحا جماهيريا للزعيم عادل إمام، ومازال الجمهور يشاهده على التليفزيون ويستمتع بالمواقف الكوميدية في الفيلم كأنهم يشاهدونه لأول مرة، وأن كوميدية الزعيم باقية على مر السنوات.

فيلم "عريس من جهة أمنية" بطولة عادل إمام وشريف منير ولبلبة وحلا شيحة وعبد الله مشرف، إخراج على إدريس وتأليف يوسف معاطى.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال خطاب النجارى الذى يحاول دائما إبعاد كل الشباب الذين يتقدمون لخطبة ابنته الوحيدة حبيبة، وذلك بسبب حبه الشديد لها، وينجح فى ذلك فعلا، فى الوقت نفسه يمارس نزواته مع عميلات البازار الذى يمتلكه.

يتقدم لخطبة ابنته الضابط طارق الذى سبق له أن أخرجه من مأزق فى أحد الأقسام، يحاول خطاب بشتى الطرق إبعاد طارق عن طريق ابنته فيضع له العراقيل التى ينجح طارق فى اجتيازها ومنها الشهادات والشقة.

وبعد عدد من المحاولات يتزوج طارق حبيبة ويسافر العروسان إلى إحدى الجزر البعيدة لقضاء شهر العسل، ويفاجآن بأن الأب هناك فسرعان ما تأتى انشراح أم العريس كى تتصدى له، وسرعان ما تحمل حبيبة، وعندما تلد، يبدو الأب كأنه قد بارك الزواج.



