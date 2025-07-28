مسلسل أنت من أحب.. قصة رومانسية تولد من تحت الأنقاض 

"أنتِ من أحب".. حين يُولد الحب تحت الركام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 07:06 مساءً - في أجواء درامية تمزج بين الحب والخطر، بدأت الاستعدادات لمسلسل تركي جديد بعنوان، بطولة الممثلة التركية الشابةالعمل الجديد يُعدّ بمشاعر مكثّفة وقصة مشوّقة تدور بين ريف تركيا وإسطنبول الصاخبة، ويجمع في بطولته نخبة من نجوم الجيل الصاعد وكذلك المخضرمين على حد سواء.تدور أحداث مسلسلحول إركان، شاب ثري ووريث شركة قابضة، يؤدي خدمته العسكرية في ولاية أغري بشرق تركيا. وخلال زلزال عنيف يضرب المنطقة، تنقذه فتاة تُدعى روجدا، من سكان المدينة، ليبدأ بينهما رابط لا يُكسر.ومن قلب الكارثة، تنشأ قصة حب بين شخصين من عالمين متناقضين، روجدا فتاة بسيطة، من أسرة ميسورة الحال، وتعيش حياة تقليدية في منطقة نائية، أما عن إركان، فهو ذاك الشاب الثري الوسيم القادم من إسطنبول.المسلسل يستعرض الصراع بين الحب والانتماء، وبين الطبقات الاجتماعية والثقافات المتباينة، في قالب درامي إنساني.يضم المسلسل مجموعة من أبرز النجوم، من بينهم: آيتاج شاشماز (إركان)، و(روجدا)، وباريش باكتاش (جيفان)، وجهاد سوفاريوغلو (طاهر)، وحسين أفني دانيال (إيسات)، وأوزليم كونكر (فاتوش)، ويلماز كونت (كوراي).والمسلسل من إنتاج الشركة التي أنتجت عدداً من المسلسلات التي حققت نجاحات قياسيةمثل "الحفرة"، و"حب أعمى"، والطائر الرفراف"، و"مدينة بعيدة".ومن إخراج غوكتشن أوسطا، وتأليف يشيم أصلان. ويتم تصوير المشاهد الأولى في ولاية أغري، على أن يُستكمل لاحقاً في إسطنبول.للمزيد من الأخبار: عيناها كالبحر الأسود مسلسل تركي جديد عن الدراما العائلية: ما القصة؟رغم اكتمال طاقم العمل، لم يتم بعد الإعلان رسمياً عن القناة التي ستعرض المسلسل، أو موعد العرض. لكن من المتوقع أن يكون ضمن خريطة مسلسلات موسم خريف 2025، خاصة بعد اكتمال مرحلة التصوير في أغري وانتقال الطاقم إلى إسطنبول.قد ترغبين في معرفة الحسد.. مسلسل تركي منتظر في الموسم القادم بطولة أوزغو ناماللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».