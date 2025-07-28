الأمير هاري يعرض مشاركة جدوله الخاص مع العائلة المالكة البريطانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 07:06 مساءً - في خطوة غير متوقعة تعكس رغبة جادة في المصالحة، عرض الأمير هاري دوق ساسكس مشاركة جدوله اليومي مع أفراد العائلة المالكة البريطانية، في محاولة منه لـ"حلّ النزاعات" التي ظلّت عالقة منذ مغادرته الرسمية للمنصب الملكي في عام 2020.

الشفافية سلاح الأمير هاري الجديد

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، قام الأمير هاري، البالغ من العمر 40 عاماً، بطرح فكرة إتاحة مواعيد ارتباطاته الرسمية والخاصة لدوائر القصر الملكي، بهدف منع تضارب الأحداث وتسهيل ترتيب لقاءات مستقبلية محتملة، خاصة مع والده الملك تشارلز.

الخطوة قُدّمت كذلك إلى الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، رغم التوتر العلني الذي ساد العلاقة بينهم في السنوات الأخيرة.

أزمة بسبب توقيت زيارة أنغولا مع يوم ميلاد الملكة كاميلا

بحسب ما ورد، جاء هذا العرض بعد واقعة تداخل محرجة حدثت مؤخراً خلال زيارة الأمير هاري إلى أنغولا ضمن أعماله الخيرية مع مؤسسة HALO Trust، حيث تصادف التوقيت مع إصدار صور يوم ميلاد الملكة كاميلا الـ78، ما تسبب في تضارب إعلامي أثار استياء القصر.

وصرّح مصدر مقرب بأن "هاري يتبنى الآن طريقة تفكير جديدة... وأصبح يركز على حلّ الخلافات بدلاً من تأجيجها"، لكنّه في الوقت ذاته يصرّ على استقلاليته، ويرفض الخضوع الكامل لقواعد المؤسسة الملكية.

كما أضاف المصدر أن الخطوة "لا تعني بالضرورة عودة هاري إلى النظام الملكي، لكنها لفتة مهمة، تعكس احتراماً متبادلاً واستعداداً لإعادة بناء الجسور".

كيف استقبل القصر المبادرة؟

رغم محاولة هاري الحثيثة لمدّ يد السلام، أفادت الصحف البريطانية أن الملك تشارلز لا يزال "حذراً ومتحفظاً" تجاه مبادرة ابنه المنفصل عنه، ولم يتم الإعلان رسمياً عن أي لقاء وشيك بين الطرفين.

وفي الوقت ذاته، لم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي قصر باكنغهام، مما يُبقي الأبواب مفتوحة على احتمالات متعددة خلال الأشهر القادمة.



