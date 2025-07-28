الرابر المصري مروان موسى وفرقة كايروكي بالعاصمة الرياض لإحياء حفل ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 04:10 مساءً - سيحيي الرابر المصري مروان موسى وفرقة كايروكي حفلاً مشتركاً ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك في 8 من أغسطس على مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من شركة بنش مارك، وذلك ضمن استعداد العاصمة الرياض لاستقبال واحدة من أكثر ليالي الصيف حماساً.

ونشر حساب بنش مارك الشركة المنظمة بوستر الحفل وكتب: "تقدر الآن تحجز تذكرتك لحفلة كايروكي والرابر مروان موسى ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية عبر وي بوك. جهِّز نفسك لليلة ما تنسى، 8 من أغسطس - الرياض أبو بكر سالم".

حفل مميز من مروان موسى وفرقة كايروكي

وتُعَدُّ فرقة كايروكي من أبرز الفرق الموسيقية المصرية، التي تميَّزت بأغانيها التي تمزج بين الواقع الاجتماعي والصوت الشبابي، والتي قدَّمت أعمالاً شهيرة مثل "السكة شمال" و"ناس وناس"، واستطاعت أن تبني قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية، وفي 8 من أغسطس جمهور الرياض على موعد مع طاقة موسيقية تفوق التوقعات.

أما مروان موسى؛ فهو واحد من ألمع نجوم الراب في العالم العربي، اشتهر بأسلوبه الفريد الذي يمزج بين التراث والراب الحديث، وحقق نجاحات كبيرة بأغانٍ مثل "كوكب 7" و"شيراتون"، وهذه الحفلة تمثِّل أول ظهور له على خشبة المسرح في السعودية، وسط ترقُّب كبير من جمهوره المحلي.

وتأتي هذه الليلة الموسيقية ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تشهدها الرياض، تجمع بين الترفيه التفاعلي، والمنافسات العالمية، والعروض الحيَّة في أجواء استثنائية تعكس مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً للفعاليات الكبرى.

