أول تعليق من وائل جسار عن زواج ابنته من نجل راغب علامة: استقبلت الإشاعة بالضحك

تصدر اسم الفنان وائل جسار ترند مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تردد شائعات تفيد بزواج ابنته من نجل النجم راغب علامة سرًا، مؤكدًا أن الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة وأن مثل هذه الشائعات تضحكه كثيرًا، مشيرًا أنه تواصل مع علامة وتحدثا في الأمر، مؤكدًا أن زواج ابنته ليس سرًا ولكن إذا كان الأمر صحيحًا وتم بالطريقة السليمة.

هكذا علق وائل عن زواج ابنته من نجل راغب علامة!

خلال مداخلة هاتفية للمطرب وائل جسار مع الإعلامية نهال طايل في برنامجها "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"؛ كشف حقيقة ما تردد من شائعات حول زواج ابنته "مارلين" بدون علمه من "خالد" نجل، حيث قال: "أنا استقبلت الإشاعة بالضحك، وهناك أشخاص أو بعض الصحافة بتكذب الكذبة وتصدقها".

وأضاف جسار: "الحمد لله بالنسبة لبنتي هي موجودة معانا، وهي في إجازة مع والدتها وشقيقها، وفي أحسن حال ولسة صغيرة علشان تفكر في الجواز، وهي في سنة تانية جامعة، تدرس سيكولوجي، ومش بتفكر أنها تتجوز دلوقتي حتى لو 1 % رغم أن دي سنة الحياة، لكن لما تكبر هتتجوز وهنكون جنبها ولكن الحاجات الهايفة دي بتطلع على فنانين معينين ومعرفش ده حسد ولا غيرة ولا إيه بالضبط".

كما كشف وائل جسار عن تواصله مع النجم راغب علامة حول شائعة زواج ابنته من نجله، مؤكدًا أن هذه أقاويل غير صحيحة وشائعات لا يمكن أن يصدقها العقل، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أن مثلما فعل جسار مع زوجته من الممكن أن تفعل ابنته نفس الشئ. وأكمل جسار: " عندما تحب ابنتي ليس بجريمة ولكن لابد أن تكون بالطريقة الصحيحة".

وائل جسار يعلق على أزمة راغب علامة الأخيرة

وعن أزمة راغب علامة الأخيرة بحفله في الساحل الشمالي، علقعلى الأمر قائلًا: "الناس بتحبك من الصعب أنك تبعديهم عنك، وراغب بيحب جمهوره جدًا والجمهور أيضًا يحبه كثيرًا، ويمتلك تاريخ من النجاحات، وأنا بالنسبة لي مبحبش أزعل أحد ولكن بالطرق المنطقية، واللي حصل معاه أكيد غير مقصود، أحيانًا الكاميرات تنقل أشياء من زوايا معينة بشكل مختلف، وهو أوضح ذلك بنفسه".

وأضاف جسار: "وقرار النقابة وأستاذ مصطفى كامل نابع من خوفه على مصر وهذا من حقه طبعًا، ولكن الفنان دوره أن يبسط الناس ويسعدهم ويقرب منهم، ومن الصعب صد أي شخص، وفيما يخص القرار صائب أو لا، أنا لا أستطيع التحدث عنه لأنه وفقًا للقوانين".

كما كشف جسار عن أحدث أعماله الغنائية قائلًا: "أنا مضيت مؤخرًا مع شركة روتانا، وسوف نطرح أغاني منفصلة كل شهرين وليس ألبومًا كاملًا، وسوف تتنوع الأغاني بين الرومانسي والرقص، وبتعاون خلالها مع عدد من الأسماء اللامعة في مجال الكتابة والتلحين من بينهم الملحن وليد سعد، أحمد الزعيم وآخرين".

هذه الألبومات المفضلة لدى وائل جسار

وعن أكثر الألبومات التي أحبها والتي تم طرحها مؤخرًا في موسم الصيف، كشفعن تفضيلاته قائلًا:"طبعًا ألبوم الهضبة عمرو دياب تحفة، وأغانيه المميزة والشبابية، وأكثر ما لفت نظري في الألبوم الكلمات خاصة في أغاني "بابا، وخطفوني".

وأضاف: "كمان ألبوم تامر حسني، هو كل حاجة بيعملها تحفة فهو فنان بكل معنى الكلمة وموسيقي وملحن شاعر مخرج ومؤلف، فهو صديقي وأحبه جدًا".

وائل جسار يتعاقد مع روتانا

سبب إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر

وفي سياقٍ آخر، تعاقدمع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، حيث أعرب عن سعادته البالغة بانضمامه إلى كتيبة نجوم روتانا التي تُعد من كبرى الشركات في عالم الموسيقى وأهمها على الساحة الفنية، مضيفًا أن هذا التعاون بلا شك سيثمر عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي، إذ يستعد لتجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، لتكون باكورة التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبًا.من جهةٍ أخرى، كان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر الإثنين الماضي 21 يوليو بياناً صحفياً، قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق؛ لما حدث منه مؤخراً في إحدى حفلاته.

ومن جانبه، استنكر الفنان راغب علامة صدور قرار منعه من الغناء في مصر على خلفية الأحداث التي شهدها حفله الأخير في الساحل الشمالي، قائلاً: "لم أستطع أن أمنع أي معجبة من تقبيلي أو التقاط الصور التذكارية معها، وما فعلته في مصر أفعله في حفلاتي في لبنان".

مؤكداً أن ما حدث معه يحدث مع العديد من النجوم، متابعاً: "علاقتي بمصر كبيرة، ومنعي من الغناء بمثابة إعدام، كاشفاً عن كواليس مكالمته مع مصطفى كامل، بعد صدور قرار الإيقاف، موضحاً أنه كنقيب وصديق كان من المفترض عليه أن يتحدث معه في البداية، والنقابة عليها حمايته.

كما لفت إلى أنّ "معظم أغانيه باللهجة المصرية، فهو تربى على أغاني أم كلثوم وفريد الأطرش، فقد هاجمني الجمهور اللبناني في بداية مشواري الفني، كوني أغني باللهجة المصرية.. ولو كان الغناء بالمصري خيانة فأنا أتشرف بهذه الخيانة، وأنا أحب مصر للغاية فهي تجري بدمائي، والأزمة التي حدثت معي جعلتني أشاهد حب المصريين لي والوقوف بجواري، وقلت لنفسي: "ربنا عمل الأزمة دي علشان أشوف الحب ده من المصريين".

تهديد صارم من مصطفى كامل لـ راغب علامة

ومن جانبه قام الفنانبشرح القصة كاملة من خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامجها "كلام الناس"، مؤكداً أن النقابة ليست ضد أي فنان ولا تتخذ موقفاً من فنان بشكل شخصي، لكنها في الوقت نفسه حريصة على حماية الذوق العام والحفاظ على صورة الفن المصري.

موضحاً أن النقابة أجمعت على وقوع خطأ جسيم وكبير من جانب راغب علامة وأن الشكل العام للحفل كان فجاً، موجهاً رسالةً واضحةً وصارمةً للفنان راغب علامة، قائلاً: "أنا مستاء مما حدث، لم نقم بجلسة تحقيق حتى الآن"، ومن المفترض أن لديه حفلة في شهر 8 ولا بد أن يحضر قبلها للتحقيق، وإذا لم يحضر وقتها هتعرفوا قرار النقابة، لأنه زعلني أنا وكل أعضاء المجلس، فإذا لم يأتِ الأزمة قائمة، وللنقابة ومجلسها صلاحية اتخاذ القرار المناسب.

يمكنكم قراءة تهديد صارم من مصطفى كامل لـ راغب علامة.. هذا ما قاله!

