نفاد تذاكر رابح صقر لحفله ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 04:10 مساءً - يستعد الفنان رابح صقر لإحياء حفل له على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد ستي، ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك بتاريخ 1 من أغسطس 2025، ونظراً للإقبال الكبير على حفل الفنان؛ نفدت التذاكر بعد طرحها.

وأعلن حساب روتانا لايف عن نفاد التذاكر ونشر بوستر الحفلة وعلق وكتب: "خلاص سولد أوت، SOLD OUT، موعدنا يوم الجمعة 1 من أغسطس ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية".

نشاطات الفنان رابح صقر

فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وكان الفنان رابح صقر قد أحيا مؤخراً عدداً من الحفلات بالسعودية في موسم الرياض ويوم التأسيس وفي العلا مؤخراً لاقت نجاحاً كبيراً وإقبالاً من قبل جمهوره ومحبيه.وتصاحب كأس العالم للرياضات الإلكترونية عدة فعاليات منها حفلات غنائية ومسرحيات، ومن أبرزها المسرحيات الكوميدية "البقاء للأصيع" من بطولة: شيكو، مي كساب، هشام ماجد، ونخبة من نجوم الكوميديا في مصر. كما يقدم الفنان خالد المظفر، خالد العجيرب، إيمان فيصل، أحمد المظفر، ومهدي دشتي؛ مسرحية "ملك المسرح".

أما الحفلات الغنائية؛ فقد قدم الفنان تامر حسني، بتاريخ 11 من يوليو 2025، ليلة فنية مميزة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي. كما أقام الفنان عمرو دياب حفلاً بـ25 من يوليو 2025 على المسرح نفسه، وسيقدم الفنان رابح صقر حفلة بـ 1 من أغسطس.

