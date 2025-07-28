شاهدوا الكلمات التي أهدتها هنادي الكندري لزوجها محمد الحداد بعد نشرها لصورة جمعتهما معاً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 04:10 مساءً - بطريقتها الخاصة، عبرت الفنانة هنادي الكندري عن حبها لزوجها الفنان محمد الحداد وماذا يعني لها زوجها وأنه سندها بالحياة، ونشرت عدداً من الصور جمعتهما معاً، وعلقت وكتبت: "أنت سندي، أنت ظهري وصاحب عمري كله، لما بشكي لما بحكي من غيرك أروح أقوله ياللي مهما كبر سني هفضل أعيش في ضله، يا حبيبي، يا رب يخلي صوتك العمر كله. بيقولوا لي إنك توأم روحي".

وتفاعل معها جمهورها ومتابعوها وتمنوا لـ هنادي وزوجها السعادة وحياة زوجية مليئة بالحب.

هنادي الكندري في سطور

هنادي الكندري وزوجها محمد الحداد- الصورة من حسابها على الانستغرام

هنادي الكندري هي فنانة اقتحمت عالم التمثيل عبر مسلسل "مذكرات عائلية جداً"، وبعد نجاحها في الشخصية التي قدَّمتها، تلقَّت كثيراً من العروض لأعمال أخرى.

تزوَّجت للمرة الأولى من والد أبنائها الثلاثة "يوسف، عبد الله، عبد اللطيف"، لكنهما انفصلا بعد ذلك، لتتزوج من الفنان عبد الله بهمن، وتنفصل عنه أيضاً، وترتبط بالمخرج والفنان محمد الحداد، وتنجب منه التوأمين آدم وإيفا، نوح وآريا، ورُزقت العام الماضي ببنتين توأمتين.

أبرز الأعمال الفنية لـ هنادي الكندري

شاركتبعدد من الأعمال في التلفزيون، كان منها: "مذكرات عائلية، مجموعة إنسان، حلفت عمري، مطلقات صغيرات، لن أطلب الطلاق، صديقات العمر، بسمة منال، منطقة محرمة، لمحات، أحببتك منذ الصغر، حال مناير، ذاكرة من ورق، حرب القلوب، الوجه المستعار، خمس بنات، درب العرايس، رمانة، خيوط الحرير، أماني العمر، عطر الروح، التاسع من فبراير، أمنيات بعيدة، حدود الشر، وما أدراك ما أمي، سبعة أبواب، كسرة ظهر، نبض مؤقت، كيد الحريم، مجاريح" ومسلسل "أفكار أمي".

كما قدمت العديد من المسرحيات، ومنها: "درب السلامة، محبوبة، خاتم الملوك، مصنع الكارتون، بيت الحلاو، ليلى والذيب، أحلام الشوارع، توتا والقردة شيتا، أحلام أحلام، قود نايت، زيتورا، ريد كاربت".

أعمال قادمة للفنانة هنادي الكندري

تستعد الفنانةالفترة القادمة لتقديم مسرحية بتاريخ 7 من أغسطس 2025 بعنوان مسرحية "القبائل" على مسرح نقابة العمال ميدان حولي، وتدور أحداث المسرحية من بيئة خيالية تقع في أدغال إفريقيا، ويتناول الصراع بين ثلاث قبائل، وتتوالى أحداث العمل وهو من بطولة الفنان عبد الرحمن العقل،، بشار الجزاف، غرور صفر، أحمد بن حسين، عبد العزيز العنزي، زهراء دهراب، وهو من محمد المهدي وإخراج خالد العبيد.

