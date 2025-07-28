كارمن لبس أول المودعين لحبيبها زياد الرحباني.. ظهرت منهارة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 04:10 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية كارمن لبس على أن تكون من أوائل المتواجدين داخل كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة" بكفيا، لتوديع وحضور جنازة الفنان العبقري زياد الرحباني، والتي أُقيمت اليوم في بيروت.

كارمن لبس تودع زياد الرحباني بدموع صامتة

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

بكلمات مؤثرة كارمن لبس تنعى زياد الرحباني

https://www.instagram.com/p/DMkLIPmtBhB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMkLIPmtBhB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMkLIPmtBhB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ورصدت كاميرا موقع " ET بالعربي"، تواجد كارمن لبس في صالون الكنيسة، ودخولها في نوبة من البكاء، مودعه رفيق مشوارها وحبيبهابدموع صامتة أثناء نقل الجثمان، وسط حشد كبير من محبيه الذي سيطر عليهم حالة من الحزن والآسى لفقدانه.وبعبارات مؤثرة تعبر عن وجع الفراق، نعتالفنان زياد الرحباني، وهي الحبيبة التي لطالما صرحت بأنه كان حبها الوحيد في حياتها. فثمة علاقة عاطفية ربطت بينعلى مدى 15 عامًا تقريبًا بعد انفصاله عن زوجته دلال كرم. كذلك نشرترسالة حزينة وجهتها لحبيبها الراحلتعده من خلالها أنها باقية على عهد حبها له إلى الأبد، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام" حيث نشرت صورة سوداء معلنة الحداد على رحيل حب عمرها الفنانوأرفقت الصورة بتعليق حزين. ووضعت رمز القلب المكسور للدلالة على وجعها بأنه ترك فراغًا كبيرًا في حياتها وعلى نطاق الوطن ككل لأن حضوره كان عظيمًا ويملأ الدنيا تأثيرًا قائلة: "ليش هيك حاسة كل شي راح، حاسة فضي لبنان".

أطلعوا على على أنغام أغانيه.. الآلاف من محبي زياد الرحباني أمام المستشفى بانتظار خروج جثمانه وإلقاء نظرة الوداع

كارمن لبس: الوجع بقلبي أكبر من إني اقدر اوصفو

https://www.instagram.com/p/DMmurnwNudr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMmurnwNudr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMmurnwNudr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جنازة زياد الرحباني

وفي اليوم التالي عادتفنشرت رسالة مؤثرة وجهتها للفنان الراحلوكانت تتحدث إليه بحرقة واصفة حالها بعد رحيله بأنها صعبة وبأنها لم تعتقد يومًا أنها ستتلقى التعازي به وأخبرته أنها ستبقى تشتاق إليه باستمرار وتحبه دومًا. وجاء في رسالتها هذه: "فكرت بكل شي إلا إنو الناس يعزوني فيك. الوجع بقلبي أكبر من إني اقدر اوصفو، أنا مش شاطرة بالتعبير، انت أشطر مني بكتير تعبّر عني... لو كان في بُعد، بس كنت موجود، وهلق بطلت. صعبة كتير زياد ما تكون موجود. رح ابقى اشتقتلك عطول لو انت مش هون. وحبك بلا ولا شي".تزينت كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة" بكفيا، بأكاليل الورود استعدادًا لمراسم جنازة. هذا بالإضافة إلى توافد محبي وجمهور وأسرة الراحل الذين كان في مقدمتهم منصور الرحباني والسيدة هدى الشقيقة الصغرى للسيدة فيروز، وريما الرحباني التي ظهرت بجوار والدتها والتي بدى عليها الحزن والآسى لفقدان نجلها. — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

وقد استقبلت السيدة فيروز الجثمان في غرفة خاصة لمدة 10 دقايق وسط لحظات تنبض بالصمت والحزن العميق مع الدموع الخفية، وانتقلت بعدها لصالون الكنيسة لتقبل العزاء من المقربين فقط.

فيما تجمهر الآلاف من جمهور ومحبي زياد الرحباني منذ الصباح الباكر، أمام المستشفى بانتظار خروج جثمانه وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، حاملين الورود وصوره الموقعة منه، مع ارتفاع إيقاع أغانيه والزغاريد، في وداع يليق بفنه وحالة مزجت بين الحزن والمحبة الكبيرة للراحل.

وداع يليق بفنّه.. الآلاف يشيّعون #زياد_الرحباني في موكب مهيب بالزغاريد والورود pic.twitter.com/MWFvOIhWij — مجلة سيدتي (@sayidatynet) July 28, 2025

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

يمكنكم قراءة بكلمات مؤثرة شريهان تنعى زياد الرحباني: تاريخ ما يموت أبداً

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».