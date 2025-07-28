لم شمل “ديستنيز تشايلد” على مسرح بيونسيه بعد سبع سنوات من الغياب

في ليلة لا تُنسى من ليالي لاس فيغاس، شهد جمهور جولة “كاوبوي كارتر” لبيونسيه لحظة تاريخيّة، إذ اجتمعت فرقة “ديستنيز تشايلد” على المسرح للمرّة الأولى منذ سبع سنوات، في العرض الختاميّ للجولة العالميّة.

رحّبت بيونسيه بأعضاء الفرقة، كيلي رولاند وميشيل ويليامز، على خشبة المسرح، إذ قدّمن معًا مجموعة من أنجح أغاني الفرقة، من بينها الأغنية الشّهيرة “Bootylicious” الصّادرة عام ٢٠٠١، والنّشيد الشّبابي “Lose My Breath” لعام ٢٠٠٤.

وقدّمت بيونسيه الأعضاء السّابقة للجمهور قائلة: “ديستنيز تشايلد، يا أحبّائي!”، إذ تألّقت النّجمات الثّلاث بإطلالات ذهبيّة لامعة خطفت الأنظار. كما شاركن في أداء أغنية “Energy” من ألبوم بيونسيه السّابع “Renaissance” (المعروف أيضًا باسم Act II: Renaissance).

هذا الظّهور يُعد الأوّل منذ عام ٢٠١٨، عندما اجتمعن سابقًا في عرض “كوتشيلا” الأسطوريّ، إذ دخلت بيونسيه التّاريخ كأوّل امرأة سوداء تتصدّر مهرجان كوتشيلا الشّهير.

عقب الحفل، اشتعلت وسائل التّواصل الاجتماعيّ بردود الفعل المتحمّسة، إذ وصف المعجبون الفرقة بأنّها “أعظم فرقة فتيات في التّاريخ”، واعتبروا الأداء “الخاتمة المثاليّة” للجولة.

بدأت بيونسيه جولة “كاوبوي كارتر” المنتظرة في أواخر أبريل، إذ قدّمت عروضًا ضخمة في ملاعب أوروبا والولايات المتّحدة، قبل أن تختتم هذه الرّحلة الموسيقيّة الكبرى في لاس فيغاس بعد اثنين وثلاثين عرضًا مبهرًا.

ولم يقتصر الحفل الختاميّ على أعضاء “ديستنيز تشايلد” فقط، بل شاركها أيضًا زوجها النّجم جاي-زي في أداء أغنيتهما الشّهيرة “Crazy In Love” الصّادرة عام ٢٠٠٣، كما صعد المغنّي شابوزي لمشاركتها أداء أغنية “Sweet Honey Buckin”.

وكان من المستحيل أن تودّع بيونسيه جمهورها دون تكريم خاصّ لابنتها البكر بلو آيفي، البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا الّتي رافقتها في الرّقص على المسرح خلال معظم محطّات الجولة، تاركة أثرًا كبيرًا في قلوب المعجبين بها حول العالم.