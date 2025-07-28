شكرا لقرائتكم خبر عن إيدي ميرفي يكشف عن مفاجأتين لمحبي "Shrek".. جزء خامس وفيلم منفصل لشخصية دونكى والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم العالمي إيدي ميرفي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالجزء الخامس من سلسلة أفلام "شريك" ( Shrek )، إلى جانب مشروع جديد يتمحور حول شخصية "دونكي" التي يؤدي صوتها، وفي مقابلة مع موقع ScreenRant، صرّح ميرفي (64 عامًا) أن تسجيل الصوت للجزء الخامس من "شريك" لا يزال جاريًا، حيث قال: "نحن لا نزال نسجل، نحن ما زلنا في الاستوديو فعليًا، وما زلنا نعمل على شريك".



إيدي ميرفي

وأضاف ميرفي أن العمل على فيلم منفصل لشخصية "دونكي" سيبدأ في سبتمبر القادم، مؤكدًا: "سنبدأ في سبتمبر على فيلم دونكي الخاص، مثل ما حصل مع شخصية "Puss in Boots". دونكي سيكون له فيلمه الخاص، مع قصته هو وزوجته التنين وأطفالهما نصف تنين ونصف حمار"، وأشار إلى أن القصة الجديدة مضحكة ومكتوبة بالفعل، وأن إنتاج فيلم "دونكي" سيستغرق حوالي ثلاث سنوات، ومن المقرر أن يُعرض "شريك 5" في دور السينما يوم 23 ديسمبر2026.

في عام 2023، ذكرت مجلة Variety أن شركة Universal كانت تفكر في إنتاج فيلم Shrek الخامس مع الممثلين الأصليين المتمثلين في ميرفى ومايك كايرز، وكاميرون دياز ، بالإضافة إلى فيلم فرعي من Donkey.

تم إصدار أربعة أفلام لـ Shrek بين عامي 2001 و2010، بينما كان فيلم Puss in the Boots: The Last Wish لعام 2022 هو آخر فيلم يتم إصداره في عالم Shrek.