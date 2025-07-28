شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يشعر بالإحراج من تصرفات جينيفر لوبيز خلال جولتها ويصفها بـ"اليائسة" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير إعلامية أن النجم الأمريكى بن أفليك كان يشعر بـ"الإحراج الشديد" عند مشاهدة عروض زوجته السابقة جينيفر لوبيز على المسرح، خلال جولتها الغنائية لعام 2025 بعنوان Up All Night: Live، وبحسب مجلة Heat، فإن لوبيز أثارت الجدل بإطلالاتها الجريئة وحركاتها الراقصة المثيرة، ما أثار انزعاج البعض، بمن فيهم زوجها السابق بن أفليك.

ونقل مصدر للمجلة أن نجم فيلم The Accountant يرى أن لوبيز "تتشبث بصورتها القديمة بدلاً من أن تتطور"، مضيفًا: "بالطبع، بن يشاهد كل ذلك من بعيد وهو يشعر بالإحراج، ويشكر حظه أنه لم يعد مضطرًا لمساندتها فى مثل هذه المواقف".

وأضاف المصدر: "هو يعرفها جيدًا ويعلم أنها لن تتقبل الانتقادات بسهولة.. جينيفر فخورة جدًا بنفسها ولن تُظهر أنها متأثرة، لكنها بالطبع تشعر بالألم عندما يصفها البعض بـ'اليائسة".

كما أشار إلى أن أفليك كان "غاضبًا" عند سماعه أغنية لوبيز الجديدة Wreckage of You، التى اعتبرها البعض بمثابة "أغنية انتقامية"، عُرضت لأول مرة فى جلسة استماع خاصة مع عدد محدود من جمهورها.

ورغم كل ذلك، أوضح المصدر أن أفليك لن يهاجمها علنًا، لكنه يعتبر أن تصرفاتها "دليل إضافى على أنها غير ناضجة وغير مناسبة له عاطفيًا".