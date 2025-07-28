شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تستعد لإصدار موسيقي جديد بعد انتهاء جولتها الغنائية "Eras" والان مع تفاصيل الخبر

تستعد النجمة العالمية تايلور سويفت لإطلاق موسيقى جديدة بعد انتهاء جولتها الغنائية الناجحة "Eras"، بحسب ما أفاد مصدر لصحيفة The Sun، ووأوضح المصدر أن صاحبة أغنية Lover كانت فى لوس أنجلوس يوم الخميس الماضى لتصوير فيديو موسيقى جديد ضمن مشروع سرى للغاية، مشيرا إلى أن فريق العمل لم يُسمح له بسماع الأغنية بل فقط الإيقاع، مضيفا: "رغم أن تايلور أخذت بعض الوقت بعيدا عن الجولات لتقضيه مع حبيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسى ، إلا أنها ما زالت تعمل على مشاريع ستسعد معجبيها بالتأكيد".



تايلور سويفت

ويأتى هذا بعد تقارير من موقع Hits Daily Double أكدت أن تايلور تعمل حاليا على ألبومها الاستوديو الثانى عشر تحت شركة Republic Records.

وكانت سويفت (35 عاما) قد استغلت فترة التوقف الخاصة بكيلسى، لاعب فريق كانساس سيتى تشيفز، لقضاء وقت رومانسى معه، حيث نشر مؤخرا صورا لهما وهما يرتديان قبعات متطابقة، كتب على قبعته "القائد" وعلى قبعتها "المساعدة الأولى"، وورغم أنها ابتعدت مؤقتا عن جولات الحفلات، إلا أن عملها خلف الكواليس يُشير إلى أن مفاجآت جديدة من الموسيقى أو المشاريع الإبداعية قد تكون فى الطريق لعشاقها حول العالم.

يُذكر أن تايلور سويفت وترافيس كيلسى بدءا علاقتهما فى صيف عام 2023، ومنذ ذلك الحين ظهرا معا فى العديد من المناسبات.