ليس شقيق على الحجار.. أبرز المعلومات عن المطرب أحمد الحجار بعد وفاته

القاهرة - سامية سيد - توفي مساء أمس المطرب أحمد الحجار، في خبر أثار حالة من الحزن والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظن البعض خطأً أنه شقيق الفنان علي الحجار، الذى توفى فى يناير من عام 2022 عن عمر يناهز 65 عاماً.

المطرب أحمد الحجار الذى رحل عن عالمنا أمس الأحد ليس شقيق النجم على الحجار، وإنما هناك تشابه فقط فى الأسماء، والراحل هو عضو بالجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين بمحافظة الشرقية، وصديق مقرب من نقيب الموسيقيين الحالي، الفنان مصطفى كامل.

ويعد الراحل أحمد الحجار من الأعضاء الفاعلين في النشاط الموسيقي بمحافظة الشرقية، وله مساهمات فنية محلية محبوبة .

توفي المطرب والفنان أحمد الحجار أمس الأحد بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، إذ تدهورت حالته الصحية في أيامه الأخيرة، ما أدى إلى وفاته، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني ومحبيه.

وحرص المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على نعى المطرب أحمد الحجار، بعد وفاته مؤخراً من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، وكتب: "لا إله إلا الله محمد رسول الله، خبر وفاتك صدمني، الله يرحمك يا أحمد يا حجار ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا طيب، إنا لله وإنا إليه راجعون".