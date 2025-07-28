تفاصيل جديدة في وفاة زياد الرحباني تكشفها "الخليج 365".. تعرفوا عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 02:17 مساءً - بدأت ظهر اليوم مراسم تشييع جثمان الفنان العبقري زياد الرحباني، التي أُقيمت ظهر اليوم الإثنين 28 يوليو من كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة" بكفيا، وقد كشفت "الخليج 365" تفاصيل جديدة في وفاة زياد الرحباني، تفيد موته بمنزله بمنطقة "الحمرا" ببيروت.

متابعة وتصوير: عفت شهاب الدين

أعدته للنشر: مي علي

تفاصيل جديدة في وفاة زياد الرحباني

كشفت "الخليج 365" عن تفاصيل جديدة في وفاة الفنان زياد الرحباني، والتي أفادت وفاته داخل منزله بمنطقة "الحمرا"، وكان برفقته المرافقان له أحداهن تدعى "تي تي" والآخر "أحمد"، ووالدته كانت تأتي لزيارته والأطمئنان عليه يومًا بعد يوم. ويوم الوفاة قاما مرافقيه بنقله إلى مستشفى "خوري"، ولكن على الأغلب كان متوفيًا، وذلك وفقًا لتصريحات "أحمد" المرافق الشخصي لزياد الرحباني.

البيان الرسمي الصادر عن إدارة مستشفى خوري

وكانت إدارة مستشفى خوري الكائن في منطقة الحمرا في بيروت قد أصدرت بيانًا رسميًا حول وفاة الفنان العبقري زياد الرحباني حيث كان يخضع للعلاج. وقد أعلنت إدارة المستشفى في بيانها الذي نشره الحساب الرسمي للمستشفى عبر إنستغرام أنه فارق الحياة اليوم بتاريخ 26 يوليو 2025 عند الساعة التاسعة صباحًا.

وقد تم إرفاق البيان الذي نشره الحساب الرسمي لمستشفى خوري عبر على إنستغرام عن التفاصيل المتعلقة بوفاة الفنان الراحل زياد الرحباني، بصورة للفنان الإستثنائي وهو في الاستوديو. وقدمت إدارة المستشفى التعازي لوالدته السيدة فيروز وابنها هلي وابنتها ريما وللعائلة الرحبانية والشعب اللبناني بأسره على الخسارة الكبيرة مع رحيل رمز من أهم رموز الفن اللبناني والذي شكّل بصمة فارقة في تاريخ الفن والمسرح والموسيقى اللبنانية.

وجاء في نص البيان الرسمي الصادر عن إدارة مستشفى خوري: " * بيان صادر عن BMG* - مستشفى فؤاد خوري – الحمرا. صدر عن BMG - مستشفى فؤاد خوري - الحمرا البيان التالي: بتاريخ يوم السبت الواقع في 26 تموز 2025، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً فارق زياد عاصي الرحباني الحياة. وقد تم إبلاغ العائلة الكريمة على الفور، إن القدر شاء أن يرحل هذا الفنان الاستثنائي، الذي شكّل بصمة فارقة في تاريخ الفن والمسرح والموسيقى اللبنانية. إن إدارة المستشفى، باسم رئيس مجلس الإدارة د. كمال بخعازي، والمديرة العامة السيدة ريما بخعازي، والمدير الطبّي د. خليل الأشقر، تتقدّم بأحرّ التعازي من العائلة الصغيرة: والدته السيّدة فيروز وابنتها ريما وابنها هلي ومن العائلة الرحبانية الأوسع، ومن الشعب اللبناني بأسره، الذي خسر برحيله أحد أعظم رموزه الفنية والثقافية. رحم الله زياد الرحباني، وأسكنه فسيح جنانه".

البيان الصادر عن مستشفى خوري- الصورة سكرين شوت من حساب المستشفى على إنستغرام

أطلعوا على زياد الرحباني وفيروز يزرعان الأمل بآخر تعاون

جنازة زياد الرحباني

تزينت كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة" بكفيا، بأكاليل الورود استعدادًا لمراسم الجنازة. هذا بالإضافة إلى توافد محبي وجمهور وأسرة الراحل الذين كان في مقدمتهم منصور الرحباني والسيدة هدى الشقيقة الصغرى للسيدة فيروز، وريما الرحباني التي ظهرت بجوار والدتها والتي بدى عليها الحزن والآسى لفقدان نجلها.

وقد استقبلت السيدة فيروز الجثمان في غرفة خاصة لمدة 10 دقايق وسط لحظات تنبض بالصمت والحزن العميق مع الدموع الخفية، وانتقلت بعدها لصالون الكنيسة لتقبل العزاء من المقربين فقط.

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

فيما تجمهر صباح اليوم الآلاف من جمهور ومحبي زياد الرحباني أمام المستشفى بانتظار خروج جثمانه وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، حاملين الورود وصوره الموقعة منه، مع ارتفاع إيقاع أغانيه والزغاريد، في وداع يليق بفنه وحالة مزجت بين الحزن والمحبة الكبيرة للراحل.

وداع يليق بفنّه.. الآلاف يشيّعون #زياد_الرحباني في موكب مهيب بالزغاريد والورود pic.twitter.com/MWFvOIhWij — مجلة سيدتي (@sayidatynet) July 28, 2025

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

يمكنكم قراءة بكلمات مؤثرة شريهان تنعى زياد الرحباني: تاريخ ما يموت أبداً

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».