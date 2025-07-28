هكذا عبّر عاصي الرحباني عن حزنه العميق بوفاة والده زياد الرحباني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 02:17 مساءً - عبّر عاصي الرحباني نجل الفنان زياد الرحباني غير البيولوجي عن حزنه العميق لوفاة والده. وعبر حسابه على الفيسبوك نعى والده بعبارات مؤثرة. واستبدل صورة بروفايله بصورة سوداء حدادًا وتعبيرًا عن حزنه الكبير بخسارة والده الفنان العبقري التي لا تعوّض. وكان زياد الرحباني قد توفي صباح يوم السبت في 26 يوليو الجاري عن عمر يناهز الـ 69 عامًا. وقد شكّلت وفاته صدمة كبيرة لمحبيه وجمهوره الذين عبروا عن مشاعر الحزن العميقة برحيله، وهو الفنان القدير الذي شكّل وجدان ذاكرة أجيال بأكملها نشأت على أعماله المسرحية والموسيقية وتأثرت به وبأقواله ومسيرته. عاصي الرحباني: المحبة لا تعطي إلا ذاتها أعلن عاصي الرحباني الحداد حزنًا على والده من خلال وضع صورة سوداء على بروفايله على الفيسبوك. كذلك نشر صورة أخرى خلفيتها سوداء اللون وضمّنها جملة من القصيدة الشهيرة "المحبة" للأديب اللبناني العالمي جبران خليل جبران، تعبيرًا عن محبته الكبرى له وكبادرة وفاءً منه لوالده غير البيولوجي. ووضع الجملة التالية "المحبة لا تعطي إلا ذاتها، ولا تأخذ إلا من ذاتها، لا تملك شيئًا ولا تريد أن يملكها أحد؛ لأن المحبة مكتفية بالمحبة". علمًا أن هذه القصيدة أدتها السيدة فيروز بصوتها.

مرحلة زواج زياد الرحباني من دلال كرم وولادة عاصي الرحباني وكان الفنان زياد الرحباني المولود في العام 1956 تزوج من دلال كرم ورزق منها بولد، أُطلقا عليه اسم "عاصي" تيمنًا باسم جده الفنان الراحل القدير المؤلف الموسيقي والمسرحي والشاعر عاصي الرحباني. ولكن تبيّن بوقت لاحق أن عاصي ليس الابن البيولوجي له.

في العام 1979 تزوج زياد الرحباني وهو بعمر الـ 23 عامًا من دلال كرم وهي كانت أصغر منه بسنة واحدة. تعارفهما جاء خلال بروفات مسرحية "ميس الريم" حيث كانت دلال ضمن فريق الدبكة. فأغرم بها زياد وتزوجا وكتب لها بعض الأغاني لعلّ أشهرها "مربى الدلال". وقد جمعهما حبًا كبيرًا. ولكن بمرور الوقت بدأت تنشأ الخلافات الزوجية التي أدت إلى طلاقهما. ووفق تصريحات زوجته دلال كانت الديون تتفاقم عليهما بالاضافة لعدم الاستقرار المنزلي لزياد وانشغاله الدائم بأعماله وأصدقائه. وجاء انفصالهما بعد ثلاثة أشهر فقط من ولادة عاصي.



نشأ عاصي الرحباني في كنف والدته دلال كرم أكثر حيث لم يكن والده زياد الرحباني حاضرًا كثيرًا في حياته بسبب انشغالاته الدائمة بأعماله الموسيقية والمسرحية وأيضًا لأنه لم يكن متحمسًا كثيرًا لفكرة الأبوة. فهو كان يعتبر نفسه أنه لم يخلق ليصبح أبًا إنما لشغفه في عالم الفن. ومع ولادة عاصي الصغير لم تتبدل كثيرًا نظرته للأبوة. وتشير المعلومات أن عاصي لم يعش مع والده سوى في الأشهر الأولى من ولادته. وكشف زياد الرحباني أنه عندما بلغ عاصي 25 عامًا أنه ليس ابنه البيولوجي من خلال إجراء فحص الحمض النووي. عاصي الرحباني أب لولدين

عاصي الرحباني متزوج من السيدة جوي نجم ولديهما ولدان ويشارك عبر صفحته على الفيسبوك لحظاته العائلية الدافئة من خلال العديد من الصور. وهو خريج جامعة الكسليك حيث نال شهادة في الإخراج التلفزيوني والسينمائي.

زياد الرحباني كان مترددًا بإجراء عملية زراعة الكبد وكان زياد الرحباني يعدّ ظاهرة استثنائية ونادرة في الفن وظاهرة فريدة في التجربة الرحبانية من خلال الفن المتفرد الذي قدمه بأعماله الغنائية والموسيقية والمسرحية طيلة مشواره الفني العظيم. وقد شكلت وفاته صدمة لكل محبيه وجمهوره في العالم العربي الذي لم يكن على اطلاع مسبق بأنه يمرّ بمحنة صحية صعبة أدت لوفاته. وكانت والدته السيدة فيروز تصفه بالعبقري.

وكانت ترددت أخبار متعلقة بالحالة الصحية للفنان زياد الرحباني قبل وفاته مفادها أن الأطباء أبلغوه بضرورة الخضوع لزراعة الكبد لمعاناته من مرض به. ولكنه وفق الأخبار المتداولة لم يكن متحمسًا حيث كان مترددًا بإجراء العملية. فتارة كان يعلن عن استعداده للخضوع لعملية لزراعة الكبد ثم ما يلبث أن يتراجع عن قراره بعد فترة لاعتبارات عدة قد يكون الخوف من أبرزها وأنها قد تعطله عن عمله لأنها تستلزم وقتًا طويلًا من التحضير قبل العملية وبعدها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».