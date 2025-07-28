شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بإعلان اليوم "حداد رسمى" فى لبنان بسبب رحيل زياد الرحبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من الفنانين والمبدعين في دولة لبنان، بإعلان دولة لبنان اليوم حداد على روح الفقيد الفنان الكبير زياد الرحبانى، حيث نشر عدد من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعى بوستات تفيد بمطالبات حدادا على روح زيدا الرحبانى، وأبرزهم الفنانة حنان حاج على.

وكتبت حنان حاج علي فى منشور عبر حسابها بموقع فيس بوك مرفقة صور ومقاطع فيديو من جنازة زياد الرحبانى قائلة: في تشييع "موزار لبنان والشرق الأوسط"، الشعار الأوحد اادي رددته آلاف الحناجر في بيروت"زياد زياد زياد زياد زيا زياد زياد".

وتابعت:"لم ينجح أحد لا تليفزيون ولا حزب ولا مسؤول في الدولة في احتكاره رغم بعض المحاولات الخجولة.. ربما لم يحاولوا حتى علما منهم ان زياد في الجوهر من حزب من "اجتمع فيهم كل الاشيا الكافرين".

واستكملت:"عجبي لدولة ولحكومة ولوزير ثقافة ا أتوا لكي يغبوا كل التقاليد والممارسات البالية والجهل والفساد والسطو، حكومة تصرح بفقد زياد الاسطورة وموزار العرب كيف لا تكسر قاعدة احتكار أيام الحداد من قبل رجال السياسة والدين الذين عفنا معظم جيفهم وهم أحياء، فكيف لا تعلن هذه الحكومة اليوم يوم حداد رسمي لفقيد بهذا الموقع!".

وأضافت حنان حاج علي:"بدكون تعزوا فيروز!!! العزا بيكون بالفعل وبالمواقف اللي بتعمل فرق عضوي فعلي حقيقي وبخلليها تحس عن جد انو ابنها أخد ولو جزء من حقو، عفنا الكلام، ولك كعيتو اللغة والأبجدية، يا رجال زمان الطائفية.