تشييع زياد الرحباني لمثواه الأخيرة بوصول والدته السيدة فيروز لتلقي العزاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 01:06 مساءً - رصدت كاميرا "الخليج 365" الإنتهاء من الإستعدادت الأخيرة لتشييع جثمان الفنان العبقري زياد الرحباني، التي تُقام ظهر اليوم الإثنين 28 يوليو من كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة" بكفيا، وقد تزينت الكنيسة بأكاليل الورود استعدادًا لمراسم الجنازة. هذا بالإضافة إلى بدء توافد محبي وجمهور وأسرة الراحل الذين كان في مقدمتهم منصور الرحباني وريما الرحباني التي ظهرت بجوار والدتها السيدة فيروز والتي بدى عليها الحزن والآسى لفقدان نجلها. ومن المقرر أن تستقبل السيدة فيروز الجثمان في غرفة خاصة لمدة 10 دقايق وتنتقل بعدها لصالون الكنيسة لتقبل العزاء من المقربين فقط.

وسوف تتتقبل الأسرة التعازي بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً أي قبل دفن الراحل وحتى الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة، وتستكمل الأسرة مراسم العزاء لليوم الثاني، غدًا الثلاثاء 29 يوليو، في صالون كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة"، بكفيا، من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

متابعة وتصوير: عفت شهاب الدين

أعدته للنشر : مي علي

استعدادات الكنيسة لاستقبال جثمان زياد الرحباني - الصورة خاصة بسيدتي

الآلاف من محبي زياد الرحباني أمام المستشفى بانتظار خروج جثمانه وإلقاء نظرة الوداع

وقد تجمهر صباح اليوم الآلاف من جمهور ومحبي زياد الرحباني أمام المستشفى بانتظار خروج جثمانه وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، حاملين الورود وصوره الموقعة منه، مع ارتفاع إيقاع أغانيه والزغاريد، في وداع يليق بفنه وحالة مزجت بين الحزن والمحبة الكبيرة للراحل.

وداع يليق بفنّه.. الآلاف يشيّعون #زياد_الرحباني في موكب مهيب بالزغاريد والورود pic.twitter.com/MWFvOIhWij — مجلة سيدتي (@sayidatynet) July 28, 2025

تفاصيل وفاة زياد الرحباني

وقد رحل زياد الرحباني عن عالمنا صباح السبت الموافق 26 يوليو عن عمر يناهز الـ 69 عامًا؛ وأصدرت إدارة مستشفى خوري الكائن في منطقة الحمرا في بيروت بياناً رسمياً حول وفاة الفنان العبقري زياد الرحباني حيث كان يخضع للعلاج، وقد أعلنت إدارة المستشفى في بيانها الذي نشره الحساب الرسمي للمستشفى عبر إنستغرام أنه فارق الحياة اليوم بتاريخ 26 يوليو 2025 عند الساعة التاسعة صباحاً.

وجاء في نص البيان الرسمي الصادر عن إدارة مستشفى خوري: "*بيان صادر عن BMG* - مستشفى فؤاد خوري – الحمرا. صدر عن BMG - مستشفى فؤاد خوري - الحمرا البيان التالي: بتاريخ يوم السبت الواقع في 26 تموز 2025، وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً فارق زياد عاصي الرحباني الحياة. وقد تم إبلاغ العائلة الكريمة على الفور، إن القدر شاء أن يرحل هذا الفنان الاستثنائي، الذي شكّل بصمة فارقة في تاريخ الفن والمسرح والموسيقى اللبنانية. إن إدارة المستشفى، باسم رئيس مجلس الإدارة د.كمال بخعازي، والمديرة العامة السيدة ريما بخعازي، والمدير الطبّي د.خليل الأشقر، تتقدّم بأحرّ التعازي من العائلة الصغيرة: والدته السيّدة فيروز وابنتها ريما وابنها هلي ومن العائلة الرحبانية الأوسع، ومن الشعب اللبناني بأسره، الذي خسر برحيله أحد أعظم رموزه الفنية والثقافية، رحم الله زياد الرحباني، وأسكنه فسيح جنانه".

