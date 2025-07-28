ابن صوفيا لورين يتحدث عن الفجوة العمرية بين والدته ووالده ويصرح: الفقر كنزٌ ثمين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 01:06 مساءً - كان زواج صوفيا لورين والمنتج كارلو بونتي من أكثر القصص المثيرة للجدل والإعجاب في عالم هوليوود، نظراً للفجوة العمرية بينهما التي كانت تتجاوز الـ 20 عاماً، إذ تزوجت نجمة هوليوود من بونتي عام 1950، عندما كان عمرها 15 عاماً، بينما كان عمره 37 عاماً.

ومع مرور الوقت، عاد هذا الجدل للساحة الإعلامية مرة أخرى، حينما أدلى نجلهما إدواردو بونتي بتصريحات لصحيفة The Times، كشف من خلالها عن تأثير فارق السن الذي بلغ 22 عاماً على النجمة الصاعدة حينها، والتي تبلغ الآن 90 عاماً.

أبرز تصريحات نجل صوفيا لورين عن زواجها

وصف ابن صوفيا لورين؛ المخرج إدواردو بونتي، البالغ من العمر 52 عاماً، كيف كان زوجها كارلو بونتي بمثابة أب لوالدته، حيث قال: "بالإضافة إلى الحب الرومانسي والانجذاب، فقد منحها الشعور بالأمان، ذلك الشعور بالحماية الذي لطالما احتاجته والدتي".

ويرجع احتياج صوفيا لورين لمشاعر الأبوة والإحساس بالأمان لافتقاد الحياة في كنف والدها، حيث نشأت على مشارف مدينة نابولي الإيطالية دون أن تعرف والدها الحقيقي جيداً، وفي سن الخامسة عشرة تقريباً، نقلتها والدتها روميلدا إلى روما وحاولت العثور عليه للحصول على الدعم المالي، لكنه رفض، وحينما قررت روميلدا العودة، قررت صوفيا الاستقرار في العاصمة الإيطالية.

ابن صوفيا لورين يصرح: الفقر كنز ثمين للفنان

وعن نجاح والدته وإتقانها لأدوارها السينمائية قال إن كل شخصيةٍ أبدعتها والدته على الشاشة نابعةٌ من صدمتها، وأضاف: "لقد أدركت أن الفقر كنزٌ ثمينٌ للفنان، لأن الشدائد، وعدم معرفة مصدر رزقك، كل هذه العناصر تُكوّن ثروةً من الحياة الداخلية، لقد أدركت تواضع العمل في خدمة شيءٍ ما، شخصياتها، مخرجيها، لم تكن يوماً نجمةً مُتألقة، إنها دائماً ما تُحب العمل الجماعي".

لقاء صوفيا لورين بزوجها كارلو بونتي

روت صوفيا لورين سابقاً كيف كان لقاؤها بزوجها الراحل الذي تم خلال مسابقة ملكة جمال في بلدة صغيرة، وروت في مقتطفات من مذكراتها "الأمس، اليوم، غداً: حياتي" شعورها بحب أبوي تجاهه، وكيف ساعدها في انطلاق مسيرتها المهنية كنجمة مطلوبة عندما اختارها المنتج السينمائي الإيطالي في بعض أدوارها الرئيسية الأولى في فيلمي "آنا" Anna و"أحلم بزورو" I Dream Of Zorro.

عند لقائها به، عرفت صوفيا أن كارلو سيكون شخصاً عزيزاً على قلبها إلى الأبد، قالت: "كنت سعيدةً لأنني وجدتُ أخيراً من يرشدني، وينصحني، ويدعمني في الأدوار التي أختارها، وهو أمرٌ بالغ الأهمية عندما يبدأ الممثل مسيرته الفنية"، وأضافت: "كنتُ أحاول التقدم، لكن دون أي تردد، وكان وجود كارلو بجانبي عوناً كبيراً لي، كان وجوده يحمل في طياته لمسةً أبوية، ولم يكن لديّ أبٌ حقيقي من قبل، لقد منحني ثباتاً واستقراراً أبقاني على أرض الواقع، بينما بدا العالم من حولي وكأنه يدور في دوامةٍ مذهلةٍ ومثيرة".

وقد تمت خطوبتهما على الرغم من أنه كان لا يزال متزوجاً من زوجته الأولى جوليانا فياستري، مما دفعه إلى الطلاق من جوليانا، وتزوجا عام 1966 وبقي معها حتى وفاته عام 2007.

بعد عامين، رُزق الزوجان بطفلهما الأول كارلو بونتي الابن عام 1968، وابنهما إدواردو عام 1973. ولدى صوفيا أربعة أحفاد، تتابع أخبارهم بانتظام، وقالت صوفيا، التي تعيش في جنيف حيث أنجبت ابنيها: "جمال أحفادي يغمرني بالفرح رغم أنهم بعيدون في كاليفورنيا".

