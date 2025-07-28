فيروز تدفن ابنها زياد الرحباني في مقبرة خاصة إعدت سابقا لها .. إليكم التفاصيل

السيدة فيروز تستقبل المعزيين - الصورة خاصة بسيدتي

دفن زياد الرحباني في مقبرة خاصة أُعدت لفيروز

الآلاف من محبي زياد الرحباني أمام المستشفى بانتظار خروج جثمانه وإلقاء نظرة الوداع

وداع يليق بفنّه.. الآلاف يشيّعون #زياد_الرحباني في موكب مهيب بالزغاريد والورود pic.twitter.com/MWFvOIhWij — مجلة سيدتي (@sayidatynet) July 28, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 01:06 مساءً - بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان العبقري، التي تُقام ظهر اليوم الإثنين 28 يوليو من كنيسة "رقاد السيدة – المحيدثة" بكفيا، وقد تزينت الكنيسة بأكاليل الورود استعدادًا لمراسم الجنازة. هذا بالإضافة إلى بدء توافد محبي وجمهور وأسرة الراحل الذين كان في مقدمتهم منصور الرحباني والسيدة هدى الشقيقة الصغرى للسيدة فيروز، وريما الرحباني التي ظهرت بجوار والدتها والتي بدى عليها الحزن والآسى لفقدان نجلها.متابعة وتصوير: عفت شهاب الدينأعدته للنشر : مي عليومن المقرر أن تستقبل السيدة فيروز الجثمان في غرفة خاصة لمدة 10 دقايق وسط لحظات تنبض بالصمت والحزن العميق، وتنتقل بعدها لصالون الكنيسة لتقبل العزاء من المقربين فقط. — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)وقد كشفت "الخليج 365" من شهود عيان عن دفن جثمان زياد الرحباني، بمقبرة خاصة بفيروز أُعدت لها سابقًا من الحجر، في منأى عن الناس، وهي مقبرة خاصة بها ومدون عليها اسمها، وسوف يتم نقل الجثمان إلى هناك وليس بمدافن العائلة.أطلعوا على فيروز وابنها زياد الرحباني: من “سألوني الناس” إلى “كيفك إنت”... دايماً بالآخر في وقت فراقوقد تجمهر صباح اليوم الآلاف من جمهور ومحبيأمام المستشفى بانتظار خروج جثمانه وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، حاملين الورود وصوره الموقعة منه، مع ارتفاع إيقاع أغانيه والزغاريد، في وداع يليق بفنه وحالة مزجت بين الحزن والمحبة الكبيرة للراحل. — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)وقد رحلعن عالمنا صباح السبت الموافق 26 يوليو عن عمر يناهز الـ 69 عامًا؛ وأصدرت إدارة مستشفى خوري الكائن في منطقة الحمرا في بيروت بياناً رسمياً حول وفاة الفنان العبقريحيث كان يخضع للعلاج، وقد أعلنت إدارة المستشفى في بيانها الذي نشره الحساب الرسمي للمستشفى عبر إنستغرام أنه فارق الحياة اليوم بتاريخ 26 يوليو 2025 عند الساعة التاسعة صباحاً.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».