ماذا حدث؟… منشور عن جوني ديب يثير الذّعر

يُعرف بادي بيمبليت بشهرته الواسعة، لكنه هذا الأسبوع تصدّر عناوين الأخبار لسبب مختلف تمامًا.

انتهى المطاف ببطل الوزن الخفيف في بطولة UFC، المعروف بحيويّته وصراحته، في قلب لحظة انتشار واسعة لا علاقة لها بالنّزال.

لم يتطلّب الأمر سوى منشور واحد على إنستغرام.

شهد بيمبليت الّذي لا يزال بلا هزيمة في بطولة UFC بفوزه على توني فيرغسون ومايكل تشاندلر، صعودًا في شهرته، إلى جانب قدر لا بأس به من الانتقادات.

تجاهله كبار المقاتلين، مثل جاستن غايثجي، بينما ذهب أرمان تساروكيان إلى حدّ القول: “يجب حذف بيمبليت من التّصنيفات. إنّه لا يستحقّ حتّى أن يكون ضمن العشرة الأوائل”.

على الرّغم من ذلك، يواصل بيمبليت مسيرته.

هذا الأسبوع، نشر بيمبليت اقتباسًا تحفيزيًّا لجوني ديب: “يومًا ما، سيخبر من لم يؤمنوا بك الجميع كيف التقوا بك”.

لكن ما حدث بعد ذلك كان فوضى عارمة على الإنترنت.

علق أحد المعجبين بتعليق بسيط: “أرقد في سلام”. فجأة، انتشر الارتباك في التّعليقات.

بدأ النّاس يسألون: “هل مات ديب؟” و”لا تخف يا رجل”. للحظة وجيزة، تساءل عالم فنون القتال المختلطة عمّا إذا كان قد حدث شيء للممثّل الهوليوودي.

ظهرت تعليقات مثل “أرقد في سلام يا جوني ديب” مرارًا وتكرارًا، ممّا زاد من حالة عدم اليقين.

بالطّبع، جوني ديب حيّ وبصحّة جيّدة.

منشورٌ كان من المفترض أن يكون مُلهمًا، تحوّل إلى لحظةٍ من الذّعر، مُثبتًا أنّه في عصر وسائل التّواصل الاجتماعيّ، حتّى الاقتباس يُمكن أن يُثير عناوين الأخبار.

مع استمرار بيمبليت في سعيه للفوز بذهبيّة UFC، من الواضح أنّه يعرف كيف يُبقي الحديث مستمرًّا – سواءٌ داخل الحلبة أو خارجها.