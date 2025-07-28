كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 11:21 صباحاً - على هامش إحيائها حفلاً كبيراً ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، الذي انطلقت فعالياته من يوم الأربعاء الماضي 23 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، استضافت الإعلامية بوسي شلبي الفنانة السورية ميادةالحناوي، وخلال لقائهما تحدثت عن مشوارها الفني وتعاونها مع محسن جابر، وسبب قلة تفاعلها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ميادةالحناوي: مابقاش فيه احترام بين الفنانين والسوشيال ميديا مؤذية

تحدثت الفنانة السورية ميادةالحناوي عن سبب قلة وجودها وظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا قائلةً: "أنا بعيدة تماماً عن السوشيال ميديا حتى لا أتأثر، لأنها مؤذية وتعطي طاقة سلبية كبيرة والفنانين مبقاش فيه احترام بينهم وبين بعض، المفروض يحترموا تاريخ الفنان ويكون فيه محبة ويحافظوا على الشكل العام للفنان ولمسيرته".

وشددت على ضرورة عدم تطرق وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لحياة الفنان الشخصية، ففنه هو ملكٌ للجمهور أما حياته فهي ملكه وليس من حق أحد التدخل بها أو اختراقها.

ميادةالحناوي تكشف عن حفل قريباً بمصر

وخلال اللقاء كشفت "عن إحيائها حفلاً قريباً في مصر بدار الأوبرا، مشيدة بمدى محبتها الكبيرة لمصر وشعبها، وفضلها عليها خلال مشوارها الفني وتعاونها مع كبار الشعراء والملحنين المصريين، قائلة: "مصر هي أم الدنيا وأم الفن".

كما تطرقت في الحديث عن المنتج محسن جابر مالك شركة عالم الفن للإنتاج الغنائي، وعن المشوار الفني الذي جمعهما معاً منذ بداياتهما وذكرياتهما وألبوماتهما التي حققت أعلى نسب نجاح ومكاسب لشركته، موضحةً أنهما سيجهزان أرشيفاً قريباً يضم كل أغانيها.

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)

اطلعوا على ميادةالحناوي تطرح أحدث أغانيها بتوقيع عبدالرحمن الأبنودي والموسيقار طلال "فيديو"

ميادةالحناوي: أتحاربت كتير بسب جمالي

ميادةالحناوي تكشف أسرار حفاظها على جمال صوتها وشكلها

وأضافتخلال اللقاء أنها دائماً تبحث عن الأرشيف والأغاني الطربية، قائلة: "أنا ببحث عن الأرشيف الجميل على مدار الـ35 عاماً إللي عيشتهم وأنا صغيرة الناس مفكرة أني كبيرة في السن، واتحاربت كتير مع الأسف الشديد بسبب جمالي، ولكني فضلت بفضل ربنا ومحبة الناس وإصراري على الشيء إللي أنا أريد تقديمه وحفرت في الصخر واتعذبت، والحمد لله ربنا وفقني".كما كشفت خلال اللقاء عن أسرار حفاظها على جمال صوتها وشكلها قائلة: "أنا عندي سلام داخلي وبعتني بنفسي وبلعب رياضة بحافظ على أكلي ونومي، ولا أُفضل السهر كثيراً وبدلع نفسي شوية، ومحبة الناس هي أمر لا يُقدَّر بثمن ويحسسني بالسعادة والحمد لله كل شيء حلو".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».