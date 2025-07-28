بسمة بوسيل: تامر حسني أضاف لي وإحنا بنكمل بعض ومفيش بينا منافسة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 11:21 صباحاً - كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن العديد من التفاصيل حول طبيعة علاقتها بطليقها ووالد أبنائها النجم تامر حسني، موضحة مدى تأثيره في حياتها الفنية بجانب الشخصية، مؤكدة على صفو العلاقة بينهما وسلامها.

بسمة بوسيل: تامر حسني أضاف لي وإحنا بنكمل بعض

حلت الفنانة بسمة بوسيل ضيفة الإعلامية جيهان عبد الله في برنامجها "أجمد 7" المذاع عبر أثير إذاعة نجوم "FM"، وخلال الحلقة تحدثت عن علاقتها بطليقها النجم، حيث قالت: "أضاف لي الكثير في حياتي الفنية، وتعلمت منه الكثير جداً وهو شاطر جداً في عمله وبيتعب جداً فيه".

وأضافت بوسيل: "هو فنان موهوب جداً بالتأكيد، وأنا كنت عايشة معه وبشوفه كويس بيعمل إيه في الأستوديو وبيختار الأغاني أزاي وطريقة عمله وبقى عندي خلفية فنية كبيرة وكأني حصلت على كورس مكثف منه في حياتي".

كما أكدت بسمة بوسيل على تأثير تامر حسني على حياتها الشخصية قائلة: "تامر مأثرش فنياً بس لكن أثر في شخصيتي، أنا عرفت تامر وأنا صغيرة جداً، وكبرت معه ونضجت معه وهو أبو أولادي وخلاني أم، وبالمناسبة إحنا أصحاب جداً حالياً أكثر".

View this post on Instagram A post shared by NogoumFM (@nogoumfm)

بسمة بوسيل عن تامر حسني: إحنا زملاء

وعن التزامن في طرح ألبوماتهما معاً قالت: "إحنا لا نتنافس، ودلوقتي إحنا زملاء وبنكمل بعض، وأنا سمعت ألبومه الجديد قبل ما ينزل وكنا نختار الأغاني مع بعض مثل أغنية "لينا معاد"، وفيه أغاني كانعملها أصلاً قبل انفصالنا، وألبومه حلو جداً لأنه يضم تشكيلة متنوعة من الأغاني من حيث الموسيقى وكل شيء، وبتمنى له التوفيق دائماً".

اطلعوا على... بعد نجاح حفله بالساحل الشمالي تامر حسني يوجّه رسالة لجمهوره: بستناها من السنة للسنة

بسمة بوسيل تهنئ تامر حسني على ألبوم لينا معاد

كانتمن أوائل المهنئين لبعد طرح ألبومه "لينا معاد"، ونشرت بوستر ألبوم "لينا معاد" عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابها بموقع "إنستغرام"، وكتبت: "مبروك يا تيمو بالنجاح والتوفيق دائماً".

لتؤكد بسمة بهذه الرسالة على صفو العلاقة بينها وبين تامر حسني، بعدما تعكّر صفوها بعض الوقت بسبب تصريحاتها ضده في أحد البرامج قبل شهرين، إلا أن تامر علّق على ذلك وأكّد على عدم غضبه منها.

بسمة بوسيل ممثلة لأول مرة في السينما مع رامز جلال

على صعيدٍ آخر، تخوضأولى تجاربها في عالم التمثيل بوجه عام ليس في السينما فقط، وذلك خلال فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال حيث تجسد دور البطولة النسائية أمامه، حيث وافقتعلى تجربة التمثيل التي تأجلت طوال السنوات الماضية، لتكمل بها دخولها عالم الفن بقوة بعدما احترفت الغناء منذ طلاقها من زوجها تامر حسني وتقديمها أكثر من أغنية ناجحة.

وتجسد بسمة بوسيل خلال أحداث فيلم "بيج رامي" شخصية فتاة تعيش قصة حب مع رامز جلال منذ الطفولة وتتطور هذه العلاقة بعدما يكبران خاصة مع التغييرات التي طرأت على شخصيتيهما، ويشارك في بطولة الفيلم محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

قد يعجبكم أحدثهم معتصم النهار.. وجوه عربية تضيء الشاشة المصرية تعرفوا إليهم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»