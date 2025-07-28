إيف ابنة ستيف جوبز تتزوج هاري تشارلز في حفل زفاف قيمته 6.7 مليون دولار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 10:02 صباحاً - في ليلة تحول فيها حفل زفاف إلى حدث أسطوري سيظل يُروى لعقود، حيث امتزجت الفخامة بالتقاليد، والعاطفة بالجمال الساحر، تزوجت إيف جوبز، البالغة من العمر 27 عاماً- ابنة ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة آبل، والذي توفي بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس عام 2011- من الفارس الأوليمبي البريطاني هاري تشارلز في حفل زفاف فاخر في كوتسوولدز، إحدى أرقى المناطق الريفية في المملكة المتحدة الواقعة جنوب غرب انجلترا، وذلك في يوم 26 يوليو الجاري.

تكلفة خيالية لحفل الزفاف وقائمة ضيوف من الصف الأول

Eve Jobs is officially riding into a new chapter. 🏇 All the details: https://t.co/UepyQ3Sla4 pic.twitter.com/84O7zuutAO — E! News (@enews) July 28, 2025

وفقاً لموقع News 18، فقد جاءت تكلفة حفل زفاف إيف جوبز وهاري تشارلز حوالي 6.7 مليون دولار، الذي أُقيم عقب حفل استقبال كبير في قصر إستيل مانور الفاخر في أوكسفوردشاير بانجلترا، ونظم حفل الزفاف منظم الحفلات الشهير ستانلي جاتي.

وقد بدأت احتفالات الزفاف يوم الأربعاء الماضي- بعد شهر تقريباً من سفر إيف إلى جزيرة كابري الإيطالية لحضور حفل وداع عزوبية فاخر- وبلغت ذروتها بحفل الزفاف الباذخ.

وقد ضمت قائمة ضيوف الحفل نخبة من نجوم ومشاهير الصف الأول من بينهم نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، الأميرة بياتريس من العائلة المالكة البريطانية وزوجها إدواردو، جينيفر غيتس وفيبي غيتس (ابنتي بيل غيتس)، عازف الطبول في فرقة آركتيك مونكيز مات هيلدرز، جيسيكا سبرينغستين، ابنة أسطورة الموسيقى بروس سبرينغستين، التي كانت إحدى وصيفات إيف التسع، كورتني كارداشيان، إلتون جون الذي أحيا الحفل. كما يُعتقد أن بروكلين بيلتز-بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز، البالغة من العمر 30 عاماً، قد حضرا حفل الزفاف.

وأُقيمت مراسم الزفاف في كنيسة من القرن الخامس عشر داخل قرية كوتسوولدز الخلابة، حيث تبادل الزوجان في مراسم استغرقت 45 دقيقة عهود الزواج وغادرا في سيارة مرسيدس ليموزين لحضور حفل استقبالهما الليلي.

علاقة إيف جوبز وهاري تشارلز

https://www.instagram.com/p/C_I9rPAPfBA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_I9rPAPfBA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_I9rPAPfBA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بدأت علاقة الزوجين في عام 2022، بينما ظهرت للعلن خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، حيث فاز تشارلز بالميدالية الذهبية، ونشرت إيف منشوراً احتفالياً على إنستغرام، مع تعليق: "فريق الذهب! فخورة بك للغاية يا حبيبي!".

نبذة عن إيف جوبز

https://www.instagram.com/p/CsB27Ibur6C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CsB27Ibur6C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CsB27Ibur6C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تخرجت إيف في جامعة ستانفورد عام 2021، حيث تخصصت في العلوم والتكنولوجيا والمجتمع. ثم انطلقت في مسيرةٍ مهنيةٍ بارزةٍ في عرض الأزياء، حيث ظهرت لأول مرة على منصة عرض الأزياء في أسبوع الموضة في باريس خلال عرض كوبرني في سبتمبر من ذلك العام.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت على منصات عروض أزياء لعدد كبير من العلامات التجارية والمجلات الكبرى.

وإلى جانب مسيرتها في عرض الأزياء، إيف فارسة متمرسة، وقد اختيرت "فارسة الشهر" من قاعة مشاهير قفز الحواجز في مارس 2017.

شاركت في مسابقات قفز الحواجز حول العالم، بما في ذلك فعاليات في هامبتونز، وليكسينغتون، وكنتاكي، وكندا، والمملكة المتحدة، وصُنفت خامس أفضل فارسة تحت سن 25 عاماً في العالم من قِبل مجلة Horse Sports عام 2019.

وعن علاقاتها العاطفية، فقبل علاقتها بهاري، ارتبطت إيف بفارس قفز الحواجز المكسيكي، يوجينيو غارزا بيريز، طالب إدارة الأعمال في جامعة ميامي، وفقاً لصحيفة Latin Times.

وكانت هناك شائعات أيضاً حول مواعدتها للمغني هاري هدسون، وعضو فرقة Chainsmokers درو تاغارت، ونجم Outer Banks تشيس ستوكس.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد وفاة ستيف جوبز، ترك ثروة طائلة لن يتمتع بها أيٍ من أبنائه، إذ ترك ثروته الطائلة لزوجته لورين التي كشفت عام 2020 أنها لا تنوي منح أيٍّ منها لأبنائهما. وصرحت لصحيفة نيويورك تايمز أن زوجها أوضح قبل وفاته أنه لا يريد توريث ثروته لأبنائهما لأنه يريدهم أن يعملوا لكسب رزقهم الخاص.

