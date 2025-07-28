شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عل شعار الموسم الثالث من Wednesday قبل عرض الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نتفليكس عن شعار الموسم الثالث من سلسلة Wednesday، وذلك بعد تجديد العمل، والذى سيكون "Bad things comes in threes"، ومن المقرر أن يعرض الموسم الثانى من مسلسل Wednesday على جزأين الأول يصل فى 6 أغسطس والثانى فى 3 سبتمبر 2025.



Wednesday

قصة الموسم الثانى من مسلسل Wednesday

يدور الموسم الجديد مع عودة وينزداى آدامز (جينا أورتيجا) من جديد لتجوب بخطواتها الغامضة ممرات أكاديمية "نيفرمور" ذات الطابع القوطى المهيب؛ لكن هذه المرة، كل شىء مختلف، وجوه جديدة، وأسرار مظلمة، وخطر أكبر يلوح فى الأفق.

يأتي الموسم الثاني من تأليف ألفريد جوغ ومايلز ميلر، ويستمر تيم بيرتون في دوره كمخرج ومنتج تنفيذي.

أبطال الموسم الثانى من Wednesday

ويقوم كل من جينا أورتيجا، وإيما مايرز، وستيف بوسيمي، وكاثرين زيتا جونز، ولويس جوزمان، وإسحاق أوردونيكس، وجوي صنداي، وبيلي بايبر، ولوياندا أوناتي لويس نياوو، وموسى مصطفى، وجورجي فارمر، وفيكتور دوروبانتو، وإيفي تمبلتون، وأوين بينتر، ونواه تايلور، وهانتر دوهان، ببطولة مسلسل Wednesday.

أما عن ضيوف شرف الموسم الثاني من مسلسل Wednesday فهم جيمي ماكشين، وجوانا لوملي، وجوناس سواتامو، وفريد أرميسن، وكريستوفر لويد، وثانديوي نيوتن، وهيذر ماتارازو، وفرانسيس أوكونور.