شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض 50‎% فى أسعار تذاكر مهرجان صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية تم تخفيض أسعار تذاكر فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2025 المقام لأول مرة في إستاد الإسكندرية الرياضي والذى تبدأ فعالياته اليوم بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية ومحافظة الأسكندرية بنسبة 50‎%‎ لتبدأ من 150 جنيه، وذلك فى إطار الحرص على تمكين شرائح أوسع من الجمهور للإستمتاع بالعروض الفنية المميزة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعزيز السياحة الثقافية في المدينة الساحلية، وإتاحة الفرصة للزوار والمقيمين للإستمتاع بتجربة فنية فريدة في أجواء إستاد الأسكندرية التاريخي.

وتشمل التخفيضات جميع فئات التذاكر للعروض المقرر إقامتها في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، والتي تشهد مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى والغناء هم على التوالى إيهاب توفيق، الموسيقى العربية بالأوبرا بمشاركة كنزى - ياسر سعيد - حنان عصام وقيادة الدكتور محمد الموجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، الفنان أحمد جمال، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الموسيقى العربية بالأوبرا بمشاركة محمد الخولي - فرح الموجي - محمد حسن وقيادة المايسترو أحمد عامر، فريق وسط البلد، هشام عباس، الموسيقار هشام خرما وخالد سليم .

ويمكن حجز التذاكر من خلال ثلاثة طرق رئيسية هى منصة تذكرتي الإلكترونية (www.tazkarti.com)، منفذ بيع التذاكر بمسرح سيد درويش (أوبرا الأسكندرية)، وشباك تذاكر البوابة الرئيسية بإستاد الأسكندرية (بوابة 16).