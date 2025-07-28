شكرا لقرائتكم خبر عن علي الهلباوي يلتقى بجمهور ساقية الصاوي.. 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيى المنشد على الهلباوى حفلاً غنائياً فى مسرح ساقية الصاوى يوم 8 أغسطس المقبل، فى التاسعة مساءً، حيث يقدم مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية والقصائد الصوفية، إلى جانب أشهر أغانيه التي لاقت انتشاراً واسعاً مثل: "مليون قصيدة"، "ليلى طال"، "رسالة"، "يا رب"، "قل للمليحة"، "ابعتلي جواب"، و"مرسال لحبيبي".

يُذكر أن على الهلباوى هو نجل المنشد الديني الشهير الشيخ محمد الهلباوى، حيث بدأ مشواره الفني في سن الـ17 مع فرقة "الهلباوى"، قبل أن ينطلق بمشواره الفردي ويصدر ألبوماً خاصاً يجمع بين الإنشاد الديني والألحان العصرية، مما أكسبه جمهوراً واسعاً في مختلف المحافل الثقافية.

تميز الهلباوى بمزج الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، كما قدَّم بالتعاون مع الموسيقار ماهر فايز مشروعاً يجمع التراث الصوفي والتراتيل الدينية، إلى جانب مشاركته في تقديم الأناشيد الوطنية، مما جعله أحد أبرز الأصوات التي تزاوج بين الأصالة والمعاصرة في عالم الإنشاد.

ويُتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً من محبيه، خاصةً مع تنوع فقراته ما بين الروحانيات الصوفية والأغاني التي طالما أحبها جمهوره.

