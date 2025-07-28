شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى أولى ليالى المهرجان الصيفي للأوبرا في استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة الإسكندرية، انطلاق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء “صيف الأوبرا 2025” بمدينة الإسكندرية، فى تجربة فنية متميزة تُقام لأول مرة فى إستاد الإسكندرية الرياضى، وتنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وذلك تزامنًا مع احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومى، بحضور أكثر من 4 آلاف مُشاهد من مختلف أنحاء الجمهورية.

وافتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وخلال الافتتاح، أعرب محافظ الإسكندرية عن اعتزازه وترحيبه بإقامة مهرجان الأوبرا الصيفى 2025 لأول مرة فى ستاد الإسكندرية الرياضى، والذى اعتبره تجربة فنية غير مسبوقة، تؤكد مكانة المدينة الثقافية والحضارية؛ حيث شكلت الإسكندرية جزءًا مهماً من تاريخ مصر ؛تلك المدينة العريقة الثرية بالتاريخ والتنوع الثقافى. مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لكافة الأحداث الثقافية انطلاقًا من إيمان المحافظة بأهمية تأثير الفن الهادف فى بناء المجتمع وتشكيل الوعى والوجدان.

كما أشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا ومحافظة الإسكندرية فى نشر الثقافة والفن الهادف الجاد مما يسهم فى الارتقاء بالمستوى الثقافى والحضارى المقدم للجماهير؛ مشيراً إلى أن العروض الفنية المتميزة التى تقدمها دار الأوبرا تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعمل على تعزيز السياحة الثقافية فى المدينة وتسمح لشرائح أوسع من الجماهير بحضور العروض المميزة؛ حيث تجذب الفئات العمرية المختلفة، واصفاً دار الأوبرا بأنها بمثابة منارة الثقافة والفن الهادف الجاد، كما ثمن المحافظ حضور ومشاركة عدد كبير من ذوى الهمم وأعضاء الجمعيات الأهلية فى مهرجان الأوبرا الصيفى لهذا العام مما يؤكد مشاركة جميع الفئات الأحداث الثقافية والترفيهية بالمحافظة.

وعلى الصعيد ذاته؛ أكد وزير الثقافة، أن انطلاقة مهرجان "صيف الأوبرا 2025" من داخل إستاد الإسكندرية يُمثل محاولة جادة لتطوير أساليب تقديم الفنون المتنوعة للجمهور، وأن هذه التجربة تعكس إيمان الوزارة بضرورة الوصول بالمنتج الثقافى من خلال المساحات العامة المفتوحة، واستثمار هذه الفضاءات لتقديم أفضل الخدمات الثقافية والفنية للجمهور المصرى بمختلف شرائحه.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز العدالة الثقافية، وتقديم الفنون بشكل يليق بذوق الجمهور المصرى، مع الاستمرار فى تطوير مختلف الأدوات والأساليب اللازمة لتفعيل منهجية الدولة فى بناء الإنسان، حيث يُعد المهرجان تتويجًا لرؤية الوزارة فى تعزيز العدالة الثقافية، وفتح آفاق جديدة لتحقيق مبدأ "الثقافة حق للجميع" والذى تؤمن به الدولة وتسعى لترجمته على أرض الواقع.

استهل الحفل بفقرة بعنوان "شباب فى شباب"، قدمتها فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا تحت إشراف المايسترو تامر غنيم، وقيادة الدكتور محمد الموجى، تضمنت مختارات من مجموعة المؤلفات الغنائية ذات الإيقاعات السريعة الكلاسيكية والمعاصرة منها على رمش عيونها، أول مرة تحب يا قلبى، يا إسكندرانى، سالمة يا سلامة، سهر الليالى، حرمت أحبك، عيناك ليال صيفية، كل اللى لامونى، زى العسل، أداء كنزى، ياسر سعيد، حنان عصام.

جدير بالذكر أن المهرجان يأتى تزامنًا مع احتفالات الإسكندرية بعيدها القومى، ويتواصل المهرجان على مدار خمسة أيام، من الأحد 27 حتى الخميس 31 يوليو الجارى، كما يشمل برنامج المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية حيث يُقام الإثنين 28 يوليو حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز يعقبه حفل للفنان أحمد جمال، ويشهد يوم الثلاثاء 29 يوليو حفلًا للفنانة ريهام عبد الحكيم يسبقها فقرة شباب فى شباب 2 بمشاركة مطربى الأوبرا محمد الخولى، فرح الموجى، محمد حسن بقيادة المايسترو أحمد عامر، أما الأربعاء 30 يوليو فيشهد عرضًا لفريق وسط البلد يليه حفل للفنان هشام عباس، وتُختتم الفعاليات مساء الخميس 31 يوليو بحفل للفنان خالد سليم يسبقه الموسيقار هشام خرما بمجموعة من مؤلفاته العصرية.



