تعرف على أغانى فيلم The Fantastic Four: First Steps بعد طرحه بأيام

القاهرة - سامية سيد - طرح فيلم The Fantastic Four: First Steps في دور السينما بداية من يوم 24 يوليو الجارى، واحتوى العمل على مجموعة مختلفة من الأغانى، التى تصدرت قوائم الموسيقى، وهذه قائمة بالأغانى:

‘Guanacoa’ – Juan Garcia Esquivel

‘Oogum Boogum Song’ – Brenton Wood

‘Nation On Wheels’ – George Bruns

‘Let’s Get Lost’ – Chet Baker

‘A Taste Of The Same’ – The Bad Seeds

‘Yours Is The Life’ – Paul Martin

‘Monster Mash’ – Bobby Pickett & The Crypt-Kickers

‘Let Us Be Devoured’ – Andrea Datzman

فيلم The Fantastic Four: First Steps هو الفيلم الـ 37 في عالم مارفل السينمائي (MCU)، وهو النسخة الثانية من سلسلة "The Fantastic Four "، ويشارك في بطولته كل من بيدرو باسكال، وفانيسا كيربي، وإيبون موس-باتخراتش، وجوزيف كوين، ناتاشا ليون، وبول والتر هاوزر، وجوليا جارنر، ورالف إينيسون.

الفيلم من إخراج مات شاكمان، الذي أنتج وأخرج مسلسل WandaVision لعالم مارفل السينمائي، وكتبه كل من جوش فريدمان، وإريك بيرسون، وجيف كابلان، وإيان سبرينغر، نجوم مارفل الدائمين.

تفاصيل فيلم The Fantastic Four: First Steps

يعد فيلم The Fantastic Four: First Steps هو أول فيلم في المرحلة السادسة من عالم مارفل السينمائي، وهو يُدمج الشخصيات المألوفة في السلسلة لأول مرة.

شهدت محاولات هوليوود السابقة في إنتاج فيلم Fantastic Four فيلمين من إخراج تيم ستوري فيلم Fantastic Four الذى طرح في عام 2005 وفيلم Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer الذى طرح في 2007 ، الذى قام ببطولتهم إيوان جروفود، وجيسيكا ألبا، وكريس إيفانز، ومايكل تشيكليس، الذين لعبوا الأدوار الرئيسية.

في عام 2015، أُعيد إنتاج فيلم آخر من إخراج جوش ترانك، وبطولة مايلز تيلر، وكيت مارا، ومايكل بي. جوردان، وجيمي بيل.

ردود الفعل على The Fantastic Four: First Steps

لم يلقَ أيٌّ من هذه الأفلام إشادةً نقدية، وقد أوضح مات شاكمان، مخرج فيلم The Fantastic Four: First Steps، أن الفيلم الجديد لا يتطلب من المشاهدين مشاهدة أيٍّ من تلك الأفلام السابقة، كما قال إنه سيكون مختلفًا عن الأفلام السابقة في عالم مارفل السينمائي.