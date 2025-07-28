شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يعود بأغنية جديدة من ألحانه.. الطرح قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع النجم مصطفى قمر اللمسات الأخيرة على أحدث أعماله الغنائية، والتي من المنتظر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، الأغنية من ألحانه، بكلمات الشاعر أحمد سليم، وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب، وتأتي ضمن سلسلة من الأعمال الجديدة فى موسم صيف 2025.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر أحدث أغانيه التى تحمل اسم "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتُعتبر أولى أعماله الغنائية في العام 2024.

أخر أعمال مصطفى قمر أغنية صناعة مصرية

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.