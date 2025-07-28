لأول مرة في تاريخ تيك توك .. آمال ماهر تحتل الترند بألبوم حاجة غير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 01:07 صباحاً - تصدر ألبوم الفنانة آمال ماهر الجديد والذي يحمل اسم "حاجة غير" قائمة الترند على منصة "تيك توك"، وذلك بجميع أغانيه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنصة، وحقق الألبوم تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين.

حيث استخدمت مقاطع الأغاني في آلاف الفيديوهات، مما عكس جماهيرية آمال ماهر الكبيرة ونجاحها في العودة إلى الساحة الفنية بقوة. آمال ماهر .. عودة بعد غياب بـ "حاجة غير" عادت النجمة آمال ماهر بعد غياب أثار الكثير من التساؤلات، لتؤكد من جديد مكانتها في الساحة الغنائية، بإطلاق ألبومها الجديد "حاجة غير"، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فور صدوره، وتفاعل معه جمهورها بشكل واسع، ليكرّس مكانتها كأحد أبرز الأصوات النسائية في العالم العربي.

ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تمزج بين الطرب الأصيل والأسلوب العصري، ما ساهم في انتشاره السريع وتصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين فئة الشباب.

واستطاعت النجمة آمال ماهر أن تثبت أن الرهان على الفن الحقيقي الذي يحترم ذوق المستمع ما زال قادرًا أن ينافس بقوة، بل ويفرض نفسه ويظل حاضرًا في ظل هذا الزخم الموسيقي.

واعتمدت آمال ماهر في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى.

أطلعوا على ألبوم "حاجة غير" لـ آمال ماهر.. عودة ذهبية بصوت لا يُشبه سواه ألبوم آمال ماهر ويضم الألبوم 10 أغان تمزج بين الرومانسية والدراما والتأمل الوجداني، وتُعبّر عن تطور حقيقي في اختيارات آمال ماهر، سواء على صعيد الكلمات أو الألحان أو التوزيع، من دون التخلي الكامل عن هوية آمال التي جعلتها مطربة تحمل رائحة الزمن الأجمل إلى الزمن الأصعب.

وقد تعاونت آمال ماهر في هذا العمل مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين، أبرزهم نادر عبد الله والذي كتب لها 6 أغنيات، من بينها "حاجة غير"، "ليه سكتوا؟"، و"عقدة حياته"، أيمن بهجت قمر وكتب أغنية "خبر عاجل"، التي حملت الطابع الرومانسي البصري مع فستان الزفاف.

بالإضافة إلى أحمد المالكي، عليم، ومدين: ساهموا بأغانٍ تعكس تنوع المشاعر والأفكار، أما من ناحية الألحان والتوزيع، فقد تعاونت مع أسماء بارزة مثل: أحمد زعيم، أحمد إبراهيم، مدين، وإلهامي دهيمة.

عامان من التحضيرات للألبوم وقد كشفت آمال ماهر خلال حلولها ضيفة على برنامج "أجمد 7" مع جيهان عبد الله، على "نجوم FM" للاحتفال بالألبوم، أنها صورت 7 أغاني من أصل 10 في الألبوم وهو رقم كبير بالنسبة لألبوم، قائلة: "شعرت إن هذا الألبوم بمثابة تعويض للجمهور عن غيابي فترة طويلة وأريد أن أقدم لهم صورة حلوة بجانب الأغاني المميزة".

أضافت آمال ماهر: "التحضير للألبوم أخذ فترة طويلة حوالي سنتين نقوم بتجهيزه، وأنا شخصية موسوسة جدًا وممكن أعيد أي أغنية 4 مرات وبمجرد ما أسمع النسخة في البيت أشعر إن عندي أحلى، وكان وارد بعد التسجيل كذا مرة أعود للأغنية في شكلها الأول، ولا أحب حرف أو طبقة أغنية لا أكون راضية عنها، كل هذا يكون جهد كبير طبعًا لكن الجمهور يستاهل الصراحة".

