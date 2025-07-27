شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تطرح "كان ليك وحشة" غدا باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإطلاق أحدث أغانيها باللهجة المصرية، والتي تحمل عنوان "كان ليك وحشة"، ضمن ألبومها الجديد "يا مشاعر"، ومن المقرر طرح الأغنية يوم الاثنين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والموسيقى الرقمية.

وتعد هذه الأغنية واحدة من أبرز الأعمال المنتظرة ضمن الألبوم، الذي يشهد تنوعًا في الأنماط الموسيقية واللهجات، ويعكس تطور نوال الزغبي الفني وحرصها على التجديد المستمر.

نوال الزغبى تتخطى حاجز الـ10 ملايين مشاهدة بأحدث أغنياتها

من ناحية تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبى فى أحدث ألبوماتها الجديدة، والذى يحمل اسم مشاعر بأربع أغنيات تخطت حاجز الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، حيث جمعت في ألبومها الجديد بين الأغاني المصرية واللبنانية تلك الأغنيات الأربع هي ماضي وفات من كلمات احمد حسن روؤل والحان احمد زعيم واغنية اجي بالدلع كلمات تامر حسين وألحان مدين وأغنيةً وقت الشدة كلمات هناء الشيخ وألحان احمد بركات.

وأغنية يا مشاعر كلمات احمد عصام وتلحين الشاب سامر، ومن المقرر بعد الانتهاء من طرح أغنيات الألبوم بالكامل ان تقيم النجمة نوال الزغبي مؤتمر صحفيا بالقاهرة للاحتفال بألبومها الجديد مع الجمهور المصري، نوال أيضا استعانت بأبنتها تيا ديب في تصميم اللوك الخاص لأحدي أغاني ألبومها الجديد.