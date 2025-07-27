حتى عقابك كان في سكوتك.. رانيا فريد شوقي تتحدث لوالدها بعد 27 عاماً على الرحيل

رانيا فريد شوقي: "الأب الحنيّن ما بيروحش بيفضل جوّه الروح"‏

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 07:41 مساءً - قامت الفنانةبنشر كلمات تُذيب القلب، في الذكرى الـ27 لرحيل والدها "ملك الترسو" الفنانوالذي يوافق اليوم ‏‏27 يوليو. وذلك عبْر منشور مؤثّر على حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".‏ومن خلال هذه الكلمات، كشفت رانيا فريد شوقي أن فلسفة والدها في التربية تجاوزت الماديات؛ حيث كتبت: "النهار ده 27 سنة على غيابك ‏يا بابا. بس الأب الحنيّن ما بيروحش، بيفضل جوّه الروح".‏وتابعت: "فيه فيديو ليك كنت بتقول:‏ أنا صرفت فلوسي على بناتي. دلعتهم وفسحتهم ومليت عينهم. ناس افتكرت إن الموضوع فلوس، ‏لكن الحقيقة إنك كنت بتستثمر فينا قلبك وعمرك كله، وتزرع جوّانا حب وخير وكرامة"‏.وأضافت: "كنت فاهم إن البنت لما تحس إنها غالية في بيتها، محدش يقدر يقلل منها.‏ دلعتنا عشان نفهم إن الدلع مش منّة من حد، وفسحتنا ‏عشان نشوف الدنيا بعينين شبعانة ومفيش حاجة تبهرنا"‏.واختتمت كلماتها المؤثرة التي تدل على مدى فقدانها له؛ قائلة: "حتى عقابك كان في سكوتك.‏ سكوت يحرمنا من ضحكتك وحضنك، وكان ‏أقسى من أيّ عقاب".‏

رسالة رانيا فريد شوقي ليست مجرد حنين لوالد؛ بل وثيقة تربية فريدة تشرح كيف صنع فريد شوقي من بناته قلاعاً ضد الانكسار، وكيف حوّل صمته إلى لغة حب أقسى من الصراخ؛ ليثبت أن أعظم إرث يتركه الأب، أن تُخلّد كلماته في روح أبنائه بعد أن يغيب جسده.‏

رانيا فريد شوقي تكشف رأيها في تجسيد السيرة الذاتية لوالدها

آخر أعمال رانيا فريد شوقي الفنية

كشفت الفنانةعن رأيها الشخصي في تجسيد السيرة الذاتية لوالدها النجم الراحل، وذلك عبْر مداخلة هاتفية ‏سابقة أجرتها مع الإعلامية نهال طايل.وأكّدت أن والدها الفنان الراحلسيظل حالة فنية وإنسانية خاصة يصعب تجسيدها على الشاشة. مشيرة إلى أنه على الرغم من ‏مرور 27 عاماً على رحيله؛ فإن رصيد محبته عند الجمهور لم ينفد، والكثير منهم مازال يتذكر أعماله التي كان لها تأثير كبير في ‏المجتمع.وقالت عنه نصاً: "فريد شوقي حالة خاصة، الناس لسه بتقول عليه الملك ووحش الشاشة، فتوة الناس الغلابة، والناس كلها بتقول إحنا ‏اتربينا على أفلامه، هو ترك أثراً في وجدان الناس".وعن فكرة تقديم سيرته الذاتية في عمل فني، أكّدت أنها ترى هذا النوع من الأعمال لم يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، باستثناء أعمال محددة ‏مثل مسلسل أم كلثوم، الذي قدّمته الفنانة صابرين وحقق نجاحاً ضخماً مازلنا نلمسه حتى الآن، بفضل النص العظيم للراحل محفوظ عبد الرحمن، وهو ما جعله يظهر بشكل مختلف. وأكّدت أنه من بين نجوم الجيل الحالي، لا ترى أيّ فنان يستطيع تجسيد تفاصيل شخصيته.‏يمكنكِ قراءة رانيا فريد شوقي تكشف عن تفاصيل في علاقة والدها بهدى سلطان: كانوا بيغيروا على بعض جداًيُذكر أن آخر أعمالكان مسلسل "حسبة عمري"، الذي عُرض في شهر رمضان 2025. المسلسل شارك في بطولته عددٌ ‏من النجوم، أبرزهم: روجينا، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، عمر رزيق، نادين، وآخرون. وهو من تأليف ‏محمود عزت. وإخراج مي ممدوح.ودارت أحداثه حول (هند) التي تتفاقم الخلافات بينها وبين زوجها (فاروق) ويطردها من المنزل؛ فتسعى للحصول على الطلاق والمطالبة ‏بحق (الكد والسعاية) والحصول على نصف ممتلكاته؛ فتبدأ بينهما حرب طويلة حول ذلك، ويتدخل فيها أطراف كثيرة ما بين مؤيّد ‏ومعارض.كما شاركتببطولة مسرحية "مش روميو وجوليت"، والتي تأتي من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن ‏الشيوي. ‏وهي قصة مستوحاة من قصة "روميو وجوليت" لـ ويليام شكسبير. وتشارك بطولتها بجانب كلٍّ من الفنانين: علي الحجار، ميدو عادل، ‏عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».