ميلا الزهراني تكشف عن مسلسلها على مر الزمان وهو ثالث مسلسل سعودي من نسخة تركية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 07:41 مساءً - شاركت الفنانة ميلا الزهراني جمهورها صورة لها جمعتها مع الفنان عبدالمحسن النمر والفنان خالد البريكي والفنان محمد شامان، عبر استوري الإنستغرام الخاص بها وكتبت وكشفت من خلاله عملها القادم من مسلسل "على مر الزمان" وهي النسخة السعودية من مسلسل تركي، ولم تعلق بل اكتفت بنشر الصورة أكثر من مرة على استوري الإنستغرام وكتبت اسم العمل القادم لها.

جاء هذا المسلسل بعد نحاج الدراما السعودية بالقصص المقتبسة التركية حيث كان أول عمل سعودي مقتبس لعمل تركي هو مسلسل "خريف القلب" تبعه مسلسل "أمي" والآن يتم تصوير المسلسل الثالث وهو مسلسل " على مر الزمان".

واستطاع الفنانون السعوديون أن ينجحوا بهذه الأعمال حيث حقق مسلسل "خريف القلب" الكثير من النجاحات والتفاعل بالسعودية ودول الخليج وفى العالم العربي، كما يحقق الآن مسلسل "أمي" أيضًا أكثر نسبة متابعة.

مسلسل "على مر الزمان"

ويضم مسلسل "على مر الزمان" نخبة من النجوم من أبرزهم الفنان عبد المحسن النمر، خالد البريكي، اسمهان توفيق، ميلا الزهراني، عائشة كاي، أصايل محمد، عزام النمري، سارة الحربي، أسامة محمد، ومن إخراج فكرت قاضي والعمل سيكون بعد رمضان 2026، على منصة شاهد وقنوات mbc

المسلسل التركي "على مر الزمان"

وكان مسلسل "على مر الزمان" بالنسخة التركية حصد شهرة واسعة في العالم العربي وقت عرضه، من بطولة أركان بتككيا وعائشة بينجول، من تأليف جوشكون إرماك وإخراج زينب جوناي تان، تم عرضه عام 2010 لأول مرة كما عرض آخر مرة عام 2013م.

و تدور أحداث العمل حول قصة حقيقية حدثت حين عمل "علي اكارسو" كقبطان وكان يسافر كثيراً لفترات طويلة بعيدًا عن زوجته وأولاده، وفي بالغربة يتعرف على امرأة تدعى "كارولين" يقع في حبها وتحاول السيطرة عليه وتطلب منه أن يتخلى عن زوجته "جميلة" وأولاده، ويبدأ الصراع الداخلي بين حب "علي" لزوجته "جميلة" وأولاده وعشقه لـ "كارولين".

آخر أعمال الفنانة ميلا الزهراني

وكان آخر عمل عرض للفنانة ميلا الزهراني هو مسلسل "عبر الأثير" والذي تدور أحداثه حول الشابة "أثير"، التي تعمل مذيعة، وتبدو قوية وتنشر الطاقة الإيجابية من حولها، لكنها في الواقع تخفي جراحاً عميقة خلف قناع القوة؛ جراحاً خلَّفها لها ماضٍ قاسٍ. العمل من تأليف علي الشمري، وإخراج مناف عبدال، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: مرام البلوشي، إبراهيم الحربي، ميلا الزهراني، منصور البلوشي، سارة الحسن، شيماء قمبر، زينب يوسف، محمد هاشم، أبرار أبو سيف، زمن عبد الله، عبد العزيز مندني، نورة فيصل، ومحمد الكاظمي، بالإضافة إلى آخرين.

ميلا الزهراني وعبد المحسن النمر وخالد البريكي ومحمد شامان -الصورة من استوري الانستغرام الخاص بالفنانة



