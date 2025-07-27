شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تعرف.. أفلام روكى الغلابة والجواهرجى فى السينمات يوم الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض في مصر فيلمين وهما فيلم روكى الغلابة بطولة النجمة دينا سمير غانم ومحمد ممدوح، وفيلم الجواهرجى بطولة النجم محمد هنيدى، وذلك يوم الأربعاء المقبل 30 يوليو الجارى، حيث أعلن صناع الأفلام عن عرضهما في الموسم الصيفى السينماىئ.

فيلم روكي الغلابة تدور أحداثه حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح، فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.

روكى الغلابة

فيلم روكي الغلابة بطولة دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، أحمد طلعت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، الطفلة كايلا رامى رضوان وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.

فيلم الجواهرجىفيلم "الجواهرجى" من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى و لبلبة وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم "الجواهرجى" محمد هنيدى ومنى زكى للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" الذى عرض فى عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.