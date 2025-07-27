شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد بشير الديك.. كيف جعل من الجاسوسية دراما تنبض بالحياة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الكاتب والسيناريست بشير الديك، اليوم الأحد 27 يوليو، أحد أعمدة كتابة السيناريو فى مصر خلال الثمانينيات والتسعينيات، وتميز بقدرته الفائقة على تحويل ملفات الواقع إلى دراما مشوّقة، فبات اسمه على أي عمل فني بمثابة "ختم ثقة" للجمهور، في زمن كانت فيه شهرة العمل ترتبط غالبًا بالممثل أو المخرج، لا بكاتبه، ومنذ بدايته مع فيلم "مع سبق الإصرار" عام 1978، قدم ما يقارب 60 عملًا متنوعًا بين السينما والتليفزيون، طغى عليها الحس الواقعي والانغماس في قصص من صميم المجتمع والملفات الحقيقية.

كان يميل بشير الديك فى أعماله الفنية إلى الواقعية أكثر، فاتخذ من كل موقف أو شخصية مرت عليه حبكة وسيناريو، لذا كانت دراما الجاسوسية والأعمال المعتمدة على ملفات حقيقية من ملفات المخابرات نصيبا كبيرا من أعماله سواء فى السينما أو الدراما، وتنوعت تلك الأعمال ما بين بطولات الجواسيس من الرجال أو المجهودات النسائية.

مهمة فى تل أبيب

قدم بشير الديك عام 1992 فيلم "مهمة فى تل أبيب"، وهو أحد أهم أفلام الجاسوسية من بطولة النجمة نادية الجندى، إذ تجسد خلال الأحداث شخصية "آمال الكيال" التى تعمل فى البداية فى باريس لصالح إسرائيل، لكنها تتوب عن ذلك وتقرر العمل لصالح المخابرات المصرية، ويتم تجنيدها للعمل جاسوسة وتسافر إلى تل أبيب فى مهمة وطنية.

وتنجح آمال فى مهمتها، ولكن يتم اكتشاف أمرها فى النهاية وتتعرض لأنواع مختلفة من التعذيب، وينجح رجال المخابرات المصرية فى إنقاذها وتهريبها من المستشفى لتعود إلى مصر، وشارك فى العمل برفقة نادية الجندى كل من: كمال الشناوى، محمد مختار، سعيد عبد الغني، يوسف فوزي، حسن حسين، خليل مرسي، وغيرهم، تأليف بشير الديك، وإخراج نادر جلال.

الجاسوسة حكمت فهمى

وفي عام 1994 قام بشير الديك بتقديم عمل آخر عن الجاسوسية من التاريخ ولكن مختلف وهو فيلم "الجاسوسة حكمت فهمي" التي قامت ببطولته أيضا نادية الجندي ويحكي قصة الممثلة والراقصة المصرية حكمت فهمي وكيفية عملها كجاسوسة لصالح ألمانيا النازية ضد الحلفاء أيام الحرب العالمية الثانية.

يروي الفيلم كيف تعرفت حكمت فهمي على أحد الضباط الألمان أثناء جولاتها الغنائية، المكلف بالتجسس على تحركات الجيش البريطاني في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية، وفي نفس الوقت تتوطد علاقتها بالقائد البريطانى في مصر، وتظل حكمت فهمي تلعب لعبتها المزدوجة بين الجاسوس الألماني والقائد البريطاني، حتى تنكشف أمرها ويقبض عليا ولكن تأتي مجموعة من الفدائيين المصريين لينقذوها في آخر لحظة.

يشارك في بطولة الفيلم أيضا: فاروق الفيشاوي، حسين فهمي، محمد مختار، أحمد عبد العزيز، ماجد المصري، منى جلال، يوسف فوزي، صبري عبد المنعم، وغيرهم، والعمل تأليف بشير الديك، وإخراج حسام الدين مصطفى.

مسلسل الحفار

أما في الدراما قدم برفقة صالح مرسي مسلسل الحفار عام 1996، وهو عمل درامي يمثل ملحمة واقعية من سجلات المخابرات المصرية، حيث يدور حول محاولة إسرائيل في فترة احتلالها لسيناء إحضار حفار للتنقيب عن البترول في سيناء فكانت مهمة المخابرات المصرية بالتعاون مع القوات البحرية المصرية هي تدمير ذلك الحفار والعمل على منع وصوله لسيناء، والعمل من بطولة حسين فهمي، يوسف شعبان، مصطفى فهمي، هالة صدقي، وحيد سيف، سماح أنور، وغيرهم، والعمل من إخراج وفيق وجدي.

حرب الجواسيس

وفي عام 2009 شارك بشير الديك في كتابة الحوار والسيناريو لمسلسل "حرب الجواسيس"، قصة صالح مرسي، وهو أحد ملفات المخابرات المصرية، يتناول قصة سامية فهمي التي تجسد دورها الفنانة منة شلبي، وكيف حاولت المخابرات الإسرائيلية تجنيدها من خلال حبيبها عادل، ولكنها ترفض وتذهب للعمل مع المخابرات المصرية، وتنجح بمساعدتهم في الإيقاع بعادل نفسه.

الفيلم بطولة منة شلبي، هشام سليم، شريف سلامة، باسم ياخور، رانيا يوسف، فادية عبد الغني، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، وغيرهم من الفنانين، من إخراج نادر جلال.



عابد كرمان

وكان مسلسل عابد كرمان الذي قدمه عام 2011، آخر أعماله التي تناولت الجاسوسية، حيث دارت أحداثه فى وقت حرب الاستنزاف، حيث تمكن العميل المصرى عبد الرحيم قرمان أثناء عمله مع المخابرات المصرية من تكوين علاقة صداقة مع وزير الدفاع الإسرائيلي موشي دايان، العمل من بطولة تيم حسن، ابراهيم يسري، ريم البارودي، فادية عبد الغني، شيرين، محمد عبد الحافظ، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد وفيق، وغيرهم من الفنانين، قصة ماهر عبد الحميد، سيناريو وحوار بشير الديك، إخراج نادر جلال.