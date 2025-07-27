شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا فى ذكرى رحيل يوسف شاهين: حتة من قلبي ومن تاريخنا وتراث السينما والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم، الأحد، ذكرى رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين، الذي يعد واحدًا من أعظم المخرجين فى تاريخ السينما المصرية والعربية، وأحيت النجمة يسرا ذكرى رحيل جو وكتبت عبر حسابها، "فى ذكرى رحيلك يا جو.. إنت كنت من أجمل الهدايا اللي ربنا هداني بيها في حياتي، وجودك فى حياتي خلاني أشوف الفن والحياة بشكل أعمق وأصدق.. مكانك في قلبي بيكبر يوم بعد يوم، حتى بعد فراقك.. عمري ما هعرف أعوضك، ولا هلاقي زيك.. إنت حتة من قلبي، وحتة من تاريخنا، وتاريخ السينما اللى حبيناها وعشناها سوا.. وحشتني قوي يا جو".

يُعد يوسف شاهين أحد أعظم المخرجين في تاريخ السينما العربية والعالمية، ليس فقط لأنه قدَّم أفلامًا شديدة الخصوصية والجرأة، بل لأنه جعل من الشاشة نافذة للتعبير عن الإنسان العربي، بتعقيداته، صراعاته، وانتمائه، ولد شاهين في الإسكندرية عام 1926، وجمع في شخصه بين الثقافة الشرقية والروح الغربية، فدرس الإخراج في أمريكا، لكنه عاد إلى مصر ليصنع سينما تعكس قضايا مجتمعه، وتتناول بعمق موضوعات مثل الحرية، الهوية، الدين، السلطة، والجسد.

لم يكن يوسف شاهين مجرد صانع أفلام، بل كان مفكرًا بصريًا؛ حوَّل الكاميرا إلى عين ناقدة ومحلِّلة. ترك بصمة فنية لا تُنسى عبر أعمال مثل باب الحديد، الناصر صلاح الدين، العصفور، الاختيار، إسكندرية ليه؟، والمصير، الذي وصل به إلى العالمية من أوسع أبوابها.

ويتملك شاهين رصيداً كبيراً من الأفلام السينمائية والتى تعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية منها كصراع فى الوادى، صراع فى الميناء، جميلة، باب الحديد، الناصر صلاح الدين، الأرض، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، حدوتة مصرية، المهاجر، المصير، والأخر.