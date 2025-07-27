شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الفيلم القصير باب مريم بالتزامن مع بدء تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء تصوير الفيلم القصير باب مريم بطولة الفنان القدير اشرف فاروق والطفلة بتول احمد وضيوف شرف الكابتن محمد اليماني ودكتورة سمر فتحي والفنان احمد حافظ ومدير تصوير رمضان حليمو ومساعد مخرج عمر احمد الفيلم سيناريو وحوار وإخراج نور عفيفي.

على أن يكون سيكون الفيلم القصير باب مريم مستعداً للتقدم والمشاركة في مهرجانات سينمائية كبيرة محليا ودوليا مثل فينسيا ومالمو ومحليا القاهرة السينمائي، ويدور الفيلم القصير باب مريم بعد وفاة جدها الذي كان بمثابة الجد والمعلم والدليل وكان دائماً ينصحها بقوة الايمان بالله حتي تواجه اعتي المواجهات، تدخل الطفلة "مريم" ذات الـ12 عامًا في صدمة نفسية عميقة، إذ كانت علاقتها به استثنائية ومليئة بالحب والخيال، وبناءً على نصيحة خالها، تأخذها والدتها لقضاء بعض الوقت في بيت الجد القديم بالريف، على أمل أن يساعدها ذلك في تخطي حزنها.

تفاصيل الفيلم القصير باب مريم

لكن في هذا البيت، تبدأ مريم في رؤية أشياء غريبة وسماع أصوات تناديها، تقودها إلى اكتشاف باب خشبي قديم يُعرف بـ"الباب السابع" – وهو باب لطالما تحدث عنه جدها كرمز للخيال والنقاء والاختيار.

كل ليلة، يزداد غموض البيت، وتواجه مريم كيانًا غريبًا يحاول إغواءها لعبور الباب. وبين الخوف والذكريات، يظهر لها الجد في لحظات روحية طيفية، ليحذرها ويوجهها لاختيار قلبها.

في النهاية، يتضح أن الباب السابع ليس بابًا ماديًا فقط، بل رمز لاختبار الروح وقوة الإيمان بالله، وأن القوة الحقيقية تكمن في التمسك بالنور والحب والذاكرة، حتى وسط العتمة.

مريم تتغلب على الكيان، وتُغلق الباب، وتبدأ رحلة التعافي، وقد أصبحت أقوى وأكثر وعيًا بمعنى الفقد والحياة.

الفيلم القصير باب مريم يناقش تأثير الحزن على الأطفال، وأهمية التعلق الصحي، والرسائل التي تبقى بعد رحيل من نحب.

أغانى الفيلم القصير باب مريم

والجدير بالذكر أن الطفلة بتول ستقدم اغنية الفيلم بعنوان شكرا يا جدي وهي أول أغنية موجهة لاجدادنا عرفاناً بجميلهم فالحياة وسيتم تصويرها أيضاً.



فيلم باب مريم



بتول احمد